Türkiye’de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken, bunların yalnızca yüzde 20’si yangın, sel ve hırsızlık gibi risklere karşı özel konut sigortasıyla teminat altında. Son beş yılda 3 binden fazla konut yangınlarda kullanılamaz hâle gelirken, uzmanlar DASK’ın tek başına yeterli olmadığına dikkati çekiyor. Yıllık 3 bin TL’den başlayan konut sigortalarının, muhtemel afetlerde milyonlarca liralık maddi kaybın önüne geçebileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe yaşanan orman yangınları, afetlere karşı bireysel tedbirlerin önemini bir defa daha gündeme taşıdı. Devlet, yangın söndürme çalışmalarında bütün imkânlarını seferber ederken uzmanlar, vatandaşların da evlerini ve yılların birikimini koruyabilmek için konut sigortasını ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor.

Her beş evden dördü sigortasız! Afetlere karşı hazırlığımız yok

Yangının yanı sıra sel, su baskını, fırtına, dolu, hırsızlık, dâhilî su hasarları ve DASK limitini aşan deprem zararlarını teminat altına alan konut sigortasının, muhtemel bir afette aile bütçesini koruyan en önemli finansal güvence olduğu ifade ediliyor. DASK ise yalnızca deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi riskleri belirlenen teminat limitleri dâhilinde karşılıyor. Bu sebeple uzmanlar, DASK’ın tek başına yeterli olmadığını, kapsamlı bir konut sigortasıyla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Her beş evden dördü sigortasız! Afetlere karşı hazırlığımız yok

3 BİN KONUT KÜL OLDU

Ancak rakamlar, Türkiye’de sigorta bilincinin hâlâ istenen seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. Türkiye’de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken, bunların yalnızca yüzde 58’inde geçerli DASK poliçesi yer alıyor. İsteğe bağlı yaptırılan konut sigortasında ise tablo daha da dikkat çekici. Sektör tahminlerine göre yangın, sel, su baskını, hırsızlık ve eşya zararlarını kapsayan özel konut sigortasına sahip konutların oranı yalnızca yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre son beş yılda 3 binden fazla konutun yangınlar sebebiyle kül olduğu belirtiliyor.

Her beş evden dördü sigortasız! Afetlere karşı hazırlığımız yok

KÜÇÜK RAKAMLARA BÜYÜK TEMİNATLAR

İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, “Vatandaşların büyük bölümü DASK yaptırınca evinin tamamen güvence altında olduğunu düşünüyor. Oysa DASK yalnızca deprem kaynaklı belirli yapısal hasarları karşılıyor. Yangın, sel, su baskını, hırsızlık, elektronik cihazlar, eşya zararları ve kira kaybı gibi riskler için mutlaka konut sigortası yaptırılması gerekiyor.” dedi.

Sigorta şirketlerinin fiyatlamalarına göre; 100-120 metrekare büyüklüğünde, orta risk grubundaki bir konut için yıllık primler Anadolu şehirlerinde ortalama 3 bin ile 6 bin TL, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor.

SİGORTACILAR NE DİYOR?

Köydeki kaçak yapılar sigortalanabilir mi?

Genel uygulamada, ruhsatı ve yasal statüsü bulunmayan, tamamen kaçak olarak inşa edilmiş yapılar için konut sigortası düzenlenmesi oldukça zor. Bazı şirketler bu tür yapılara hiç poliçe düzenlemezken, bazıları ise yapının hukuki durumunu ve riskini değerlendirerek sınırlı teminat sunabilir.

Peki köy evleri için durum farklı mı?

Köy evi olması, sigorta yapılmasına engel değildir. Tapulu ve hukuki durumu net olan, mesken olarak kullanılan köy evleri de konut sigortası kapsamına alınabilir. Burada önemli olan yapının bulunduğu yerden çok, yasal durumu ve sigorta şirketinin risk değerlendirmesidir. Özellikle ormanlık alanlarda bulunan müstakil evlerde yangın riski sebebiyle primler yükselebilir veya ek inceleme istenebilir.

Sigorta yaptırmak için evde yangın tüpü, duman dedektörü veya alarm sistemi bulunması zorunlu mu?

Standart konut sigortalarında yangın tüpü, duman dedektörü ya da alarm sistemi bulundurulması zorunlu bir poliçe şartı değil. Ancak özellikle müstakil evler, villalar ve yüksek değerli konutlarda alarm sistemi, güvenlik kamerası, yangın algılama veya otomatik söndürme sistemleri gibi güvenlik tedbirleri, sigorta şirketlerinin risk değerlendirmesinde dikkate alınabiliyor. Bu tür tedbirler bazı durumlarda poliçenin daha uygun şartlarla düzenlenmesine katkı sağlayabiliyor.

TÜRKİYE'NİN SİGORTA HARİTASI

-Sigortalanabilir konut sayısı: Yaklaşık 20,6 milyon

-DASK bulunan konut oranı: %58

-DASK’sız konut sayısı: Yaklaşık 8,5-9 milyon

-Özel konut sigortası bulunan konut oranı: %20

-Yaklaşık her beş evden sadece biri, yangın, sel, su baskını ve hırsızlık gibi risklere karşı kapsamlı güvence altında.

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KONUT SİGORTASI NELERİ KARŞILIYOR?

-Yangın ve patlama

-Orman yangınının sebep olduğu hasarlar (poliçe kapsamına göre)

-Sel ve su baskını

-Fırtına, dolu ve yıldırım

-Hırsızlık

-Dâhilî su hasarları

-Cam kırılması

-Elektronik cihaz hasarları

-Enkaz kaldırma masrafları

-Geçici konaklama ve kira kaybı teminatı (ek teminata göre)

-DASK limitini aşan deprem hasarları (ek teminatla)

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