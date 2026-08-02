Turizmde yılın ilk yarısında düşüş olurken, grubetçilerin ekonomiye ilaç olması bekleniyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçiye ev sahipliği yaptığını belirterek, “65 milyar dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 12 milyar doları gurbetçilerden geldi. Bu yıl de gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.

"HEM HASRET GİDERİYOR HEM DÖVİZ BIRAKIYORLAR"

Yaz döneminde gurbetçilerin çok sayıda meslek dalına yansıdığına dikkat çeken Palandöken, “Bütün sektörlere katkı sunuyorlar. 185-200 sektörü birden canlandırıyorlar. Hem memleket hasreti gideriyorlar hem de dövizlerini bırakıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Sadece Almanya’da 4 milyona yakın diğer ülkeler, Fransa’sı işte, Avrupa’sının diğer şehirleri ayrıca Amerika’ya kadar da bildiğiniz üzere yurt dışında olan yurttaşlarımız var” diye konuştu.

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