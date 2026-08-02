Serin günler bitti. Yeni haftada “eyyam-ı bahur” etkisi görülecek. Batıda nem, doğuda aşırı sıcak bunaltacak.

Bazı takvimlerde “31 Temmuz-7 Ağustos”, bazılarında ise “1-8 Ağustos” olarak kayda geçen eyyam-ı bahur, yazın en sıcak günlerini ifade ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu dönemin her yıl aynı tarihlerde veya aynı şiddette yaşanmasının beklenemeyeceğini ama atmosferik tahmin modellerinin ağustosun ilk günlerinde Türkiye’nin önemli bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Sıcak hava dalgasının Türkiye’nin doğusuna Arap Yarımadası’ndan, batısına ise Afrika üzerinden geleceğinin altını çizen Toros, “Güneydoğu Anadolu’da temel risk unsuru yüksek hava sıcaklığı olacak. İstanbul gibi Marmara’nın kıyı kesimlerinde ise yüksek nem sebebiyle hissedilen sıcaklık daha fazla artacak. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul’da sıcaklıklar 30, 4 Ağustos Salı ise 32 dereceye çıkıyor. Eyyam-ı bahur sürecinde sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu’da 40 derecenin üzerine, çarşambadan itibaren tüm Türkiye’de normalin üzerine çıkacak.” diye konuştu.

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Türkiye’nin kayıtlardaki en sıcak yılının 15,3 derece ortalamayla 2024 olduğunu belirten Toros, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 yılı iklim değerlendirmesinin, Türkiye’nin sıcaklık artışları ve aşırı hava olayları açısından giderek daha fazla riskle karşı karşıya kaldığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

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