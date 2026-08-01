Bilim insanlarına göre okyanusların derinliklerinde piyasa değeri 2 katrilyon doları aşan altın rezervi bulunuyor.

Science dergisinde yayımlanan son analizler ve okyanus bilimcilerin hesaplamalarına göre, dünya okyanuslarının altında çözünmüş halde ve deniz tabanında hapsolmuş yaklaşık 20 milyon ton altın yatıyor. Güncel piyasa değeriyle 2 katrilyon doları aşan bu devasa hidrotermal rezerv, mikroskobik ölçekteki seyreltilme ve yüksek çıkarma maliyetleri nedeniyle jeopolitik ve ticari denklemlerin dışında kalmaya devam ediyor.

2 KATRİLYON DOLARLIK SIVI REZERV: ALTIN OKYANUSLARA NASIL ULAŞTI?

Bilim insanlarının verilerine göre deniz suyunda çözünmüş haldeki altın birikimi, milyonlarca yıllık doğal Jeolojik süreçlerin bir ürünü. Karalardaki kayaların erozyona uğrayarak nehirler vasıtasıyla denize taşınması, okyanus tabanındaki tektonik plaka sınırlarında yer alan hidrotermal bacaların mineral saçması ve rüzgarların taşıdığı mikroskobik tozlar ana kaynakları oluşturuyor.

Okyanus sisteminde kalma süresi yaklaşık 220 yıl olarak hesaplanan çözünmüş altının büyük kısmı, hidrotermal bacalardan çıktıktan sonra derin deniz akıntılarıyla sürüklenerek tortullarla birlikte tabana çöküyor.

Okyanusların dibinde 20 milyon ton altın bulundu! Tek bir gramı bile çıkarılamıyor

MÜHENDİSLİK BARİYERİ: 1 GRAM ALTIN İÇİN 100 MİLYON TON DENİZ SUYU

Okyanuslardaki altının çıkarılmasının önündeki en büyük engel, konsantrasyonun aşırı düşük olması. Earth and Planetary Science Letters dergisinde yer alan araştırmalara göre, deniz suyundaki altın miktarı "litre başına femtomol" (gramın trilyonda biri) seviyesinde ölçülüyor.

Atlantik ve Kuzeydoğu Pasifik’te altın yoğunluğu litre başına sadece 50 ila 150 femtomol arasında değişiyor.

Sadece 1 gram altın elde edebilmek için yaklaşık 100 milyon metrik ton deniz suyunun filtrelenmesi gerekiyor.

Laboratuvar ortamında geliştirilen süngerimsi emici malzemeler ve kütle spektrometreleri mikro düzeyde ayrıştırma sağlasa da, bu sistemlerin endüstriyel ölçeğe taşınması harcanan enerjiyi karşılamıyor.

Okyanusların dibinde 20 milyon ton altın bulundu! Tek bir gramı bile çıkarılamıyor

"RİSKLER VAR"

Çözünmüş altının yanı sıra, okyanus tabanında 1 ila 2 mil (1,6 - 3,2 km) derinlikteki sülfür yataklarında ve mineral kabuklarında daha yüksek yoğunlukta altın mevzut.

Uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) bu derinliklere ulaşabilse de sert kayalara gömülü yatakları kazmanın maliyeti, elde edilecek altının piyasa değerinin çok üzerinde kalıyor. Ayrıca derin deniz ekosistemlerine verilecek geri dönülemez zararlar ve çevresel riskler, ticari madencilik projelerinin önündeki ana engel olarak duruyor.

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