Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini açıkladı. Bölgesel savaşlar ve küresel belirsizliklerin uluslararası seyahat hareketliliğini olumsuz etkilediği bir dönemde Türkiye'nin turizm gelirinin 25,7 milyar dolar olduğunu belirten Ersoy, kişi başı gecelik harcama ile ortalama kalış süresindeki artışın sektörün dayanıklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde turizm sektörüne sağlanan toplam 66 milyar liralık destekle sektörün finansman ve istihdam yapısının da güçlendirildiğini vurguladı.

Türkiye’ye yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin uluslararası turist geldi. Bu sayı, geçen yılki 26 milyon 389 bin kişilik turist sayısı dikkate alındığında yüzde 2,4’lük düşüşe işaret etti. Ancak turizm gelirinde bir düşüş yaşanmadığı dikkat çekti. Geçen yılın ilk 6 ayında 25 milyar 788 milyon dolar olan gelir, bu yılın aynı döneminde 25 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara karşı bağışıklık kazandı: Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu

Yılın ilk yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-ABD hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava trafiğini ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara karşı bağışıklık kazandı: Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu söyleyen Ersoy, son yıllarda hayata geçirilen politikalar sayesinde sektörün daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu da vurguladı.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara karşı bağışıklık kazandı: Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu

TURİST DAHA FAZLA HARCADI

Bakan Ersoy’un açıkladığı verilere göre, 25 milyon 759 bin ziyaretçi 25 milyar 746 milyon dolar gelir bırakırken, ilk altı ayda kişi başı gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 122 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kişi başı gecelik harcaması ise 70 dolardan 75 dolara çıktı. Ortalama kalış süresi ise 9,96 geceden 10,01 geceye ulaştı.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara karşı bağışıklık kazandı: Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu

Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara karşı bağışıklık kazandı: Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu

Bakan Ersoy, krizlerin başladığı andan itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından gerçekleştirilen yoğun tanıtım faaliyetleriyle güvenlik endişelerinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını, temmuz ayında turizm hareketliliğinin arttığını ve pozitif büyümenin üçüncü çeyrek itibarıyla rakamlara yansıyacağını ifade etti. Türkiye’nin yıl sonu için turist sayısı hedefi bulunmazken, gelir hedefi 68 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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