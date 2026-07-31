Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine yüzde 25'in üzerinde zam yapıldığı yönündeki şikâyetler üzerine üniversite yönetimlerini uyardı. YÖK Başkanı Özvar, "Ücret artışlarının %25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine yönelik yüzde 25'lik artış sınırının aşılmasına ilişkin şikâyetler üzerine harekete geçti.

YÖK, vakıf üniversitelerine yazı göndererek daha önce alınan Genel Kurul kararına uyulmasını istedi.

Öğrencilerden YÖK'e şikâyet yağdı! Vakıf üniversitelerine yüzde 25 uyarısı

Konuyla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için harekete geçtiklerini açıkladı.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Özvar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını %25 ile sınırlandırmıştık.

Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ve öğrenim ücretlerinin resmî internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığımıza çok sayıda şikâyet ulaştı.

Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının %25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik.

Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz"

YÜZDE 25 SINIRI

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz'daki toplantısında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışı konusunu gündeme almıştı.

Öğrencilerden YÖK'e şikâyet yağdı! Vakıf üniversitelerine yüzde 25 uyarısı

Bu doğrultuda alınan kararla, vakıf üniversiteleri, bu eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Yüzde 25'lik oran, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu ay açıkladığı haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı ortalaması dikkate alınarak tespit edildi.

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