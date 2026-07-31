Ayasofya Camisi'nde 25 euroluk giriş ücretini ödememek için namaz saatini beklediğini öne süren bir turistin paylaştığı video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İstanbul'daki Ayasofya Camisi'nde yabancı turistlere uygulanan 25 euroluk giriş ücretini ödemek istemeyen Ukraynalı bir turist, namaz saatini bekleyerek camiye ücretsiz girdiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan turist, namaz saatinin başlamasının ardından ibadet amacıyla ayrılan giriş kapısından içeri girdiğini anlattı. Böylece ziyaret için uygulanan 25 euroluk ücreti ödemeden Ayasofya'yı gezdiğini iddia eden turistin paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

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25 EURO GİRİŞ ÜCRETİ ALINIYOR

Ayasofya-i Kebir Camii'nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar ve ziyaretçiler camiye ücretsiz giriş yapabiliyor. Buna karşılık turistik amaçla gelen yabancı ziyaretçilerden ise 25 euro giriş ücreti alınıyor.

Mevcut uygulamaya göre turistik ziyaretler yalnızca üst galeri bölümünde gerçekleştiriliyor. İbadet alanı ise namaz kılmak isteyen ziyaretçilere ücretsiz olarak açık tutuluyor.

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