Cezayir'in Boumerdes eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 25 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Yaralıların yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı bildirilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cezayir Sivil Savunma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Cezayir'in doğusundaki Boumerdes kıyı kenti yakınlarında seyreden otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak uçuruma düştü.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Yerel saatle 09.40'ta meydana gelen kazaya çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, feci kazada en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin yaralandığını ve ağır yaralılar nedeniyle can kaybının artabileceğini bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre Başbakan Sifi Ghrieb, yaralılardan götürüldüğü Boumerdès Üniversitesi Hastanesi'ne giderken olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Resmi verilere göre 2025 yılında ülkede meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 838 kişi hayatını kaybetti, 37 binden fazla kişi ise yaralandı.

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