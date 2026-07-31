İspanya’nın Ceuta kentinde yaşanan göçmen akınını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, muhalefetteki Demokratların iktidara gelmesi halinde Amerika’nın da üç yıl içinde benzer bir sınır felaketiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da patlak veren göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fox News canlı yayınında Ceuta sınırından yansıyan görüntüleri hatırlatan Trump, ABD iç siyasetini hedef alarak iç karartan bir tablo çizdi.

Ceuta sahilindeki görüntülere Trump canlı yayında tepki gösterdi: İspanya'daki tablo 3 yıl sonra bizde yaşanacak!

DEMOKRATLAR GELİRSE HAYATINIZ İYİ OLMAYACAK

Sınır güvenliği üzerinden muhalefete yüklenen Trump, "Bu çok kötü bir durum. O fotoğrafı hatırlayın. Eğer yanlış insanlar iktidara gelirse, üç yıl sonra biz de aynı durumla karşılaşacağız. Eğer Demokratlar iktidara gelirse, hayatınız çok iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

SANCHEZ: "BU İSPANYA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SİLAHLI BİR SALDIRIDIR"

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta’da yaşanan göçmen akınını "İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ve ihlal" olarak nitelendirdi. 40 binden fazla düzensiz göçmenin kente girmesinden insan kaçakçılığı yapan mafya ağlarını sorumlu tutan Sanchez, yargı kararlarını kendi çıkarlarına göre yorumlayan bu çetelerle mücadelede Fas hükümetiyle işbirliği yürüttüklerine vurgu yaptı.

Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye silahlı kuvvetleri konuşlandırdıklarını ve polis sayısını artırdıklarını belirten Sanchez, denizden kaçak geçişleri engellemek adına dalgakırana şamandıralar yerleştirdiklerini duyurdu.

İltica Komisyonu'nun acil koduyla toplandığını aktaran İspanyol lider, şu ana kadar 25 binden fazla göçmenin sınır dışı edilerek Fas'a geri gönderildiğini ve bu süreçlerin daha da hızlandırılacağını ileri sürdü.

AVRUPA AYAĞA KALKTI: SCHENGEN’DEN ÇIKARILSIN TALEBİ

Ceuta’daki kriz, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında tarihi bir kırılmaya yol açtı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İspanya’nın kontrolü kaybettiğini belirterek İspanya ile Schengen serbest dolaşım alanının askıya alınması çağrısında bulundu. Bu sert çıkışa tepki gösteren İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İtalya’nın Madrid Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak Roma’yı siyasi demagoji yapmakla suçladı.

İtalya’nın restine Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Finlandiya yönetiminden destek gelirken, Fransa ise İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırarak bölgeye ek güvenlik güçleri sevk etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de AB Geri Dönüş Direktifi'nin derhal uygulanması gerektiğini belirterek, yasadışı göçmenlerin Avrupa kıtasına girmesine izin verilmemesi konusunda Madrid'e destek verdiğini açıkladı.

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