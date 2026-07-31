İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son günlerde düzensiz göç akınının merkezine dönüştü. Fas ve Cezayir üzerinden gelen 2 binden fazla kişinin denizden yüzerek veya Tarajal sınırındaki dalgakıranı aşarak kente ulaşması, İspanya'da ulusal güvenlik alarmına yol açarken Avrupa Birliği içinde de diplomatik gerilimi tırmandırdı.

İTALYA’DAN "SCHENGEN KAPATILSIN" RESTİ Ceuta sahilindeki görüntülerin Avrupa genelinde getirdiği yankı, Roma ile Madrid hattında diplomatik ipleri kopardı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, durumun kontrol dışı olduğunu belirterek içişleri bakanlığı ile acil toplandıklarını ve "vatandaşların güvenliğini korumak adına İspanya ile Schengen serbest dolaşım alanının askıya alınması da dahil radikal önlemlere hazır olduklarını" duyurdu. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Schengen kısıtlamasını açıkça desteklediğini bildirerek, "Düzensiz göç ulusal bir tehlikedir. Ceuta görüntüleri, Madrid hükümetinin 500 binden fazla kaçak göçmene vatandaşlık verme kararının insan kaçakçılığını nasıl teşvik ettiğini ve ne kadar derin bir hata olduğunu gösteriyor" dedi.

Söz konusu tepkilere cevap veren İspanya Dışişleri Bakanı Albares, "Bu mesaj, Avrupa dayanışması beklediğimiz dost bir ülkenin bakanına yakışmıyor; siyasi demagojidir" diyerek İtalya’nın Madrid Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İSPANYA ORDUSU SOKAĞA İNDİ, ŞEHİR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Özerk şehir kapasitesinin çok üzerinde bir sığınmacı yüküyle baş başa kalırken, Ceuta sokaklarında yüzlerce genç ile çocuk parklarda ve kaldırımlarda yatmak zorunda kaldı. Reuters'ın aktardığı son verilere göre Fas'tan İspanya topraklarına sadece bir günde 49 bin kaçak göçmen geçiş yaptı. Yaşanan bu tarihi akın sırasında sahilde şu ana kadar en az 19 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sınırda kontrolü sağlamakta yetersiz kalan İspanyol hükümeti, bölgeye zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk etti. Bir diğer özerk bölge Melilla’ya da gece saatlerinde yüzlerce kişinin girmesi üzerine sınır kapıları tamamen kapatıldı.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) Lideri Alberto Nunez Feijoo, yaşananları "toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal" olarak tanımlayarak İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e olağanüstü hal ilan etmesi ve sınırı askeri yöntemlerle tamamen kapatması çağrısında bulundu. Sanchez ise krizle yerinde mücadele etmek amacıyla Ceuta’ya gitti.

GİZLİ ŞANTAJ ŞÜPHESİ Sınır kapısında Fas tarafında görev yapan jandarmaların bir gecede aniden ortadan kaybolması, İspanyol istihbarat servislerini olayın "istem dışı bir güvenlik zafiyeti değil, Rabat yönetiminin kasıtlı bir taktiği" olduğu sonucuna götürdü. Uzmanlar da krizin zamanlamasına dikkat çekti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 20 Temmuz’da Cezayir’i ziyaret ederek ilişkileri yumuşatması, Rabat tarafını rahatsız etmişti. Fas'ın, Madrid'in Cezayir ile yakınlaşmasına cevap olarak göç vanalarını açtığı ve İspanya'ya bu yolla gözdağı verdiği değerlendiriliyor.



FAS VE İSRAİL YAKINLIĞI: HİBRİT SAVAŞ STRATEJİSİ Mİ? Sosyal medyaya yansıyan ve doğruluğu tartışılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Fas Kraliyet Jandarması’na ait araçların genç göçmen gruplarını kamyonlarla sınıra taşıyıp serbest bıraktığı ve müdahale etmediği görüldü. Uluslararası gözlemciler ve güvenlik uzmanları; İbrahim Anlaşmaları sonrasında İsrail ile istihbarat ve güvenlik alanında derin bir ortaklık kuran Fas'ın, bu tür yapay göç krizlerini Batı'ya karşı bir "hibrit baskı aracı" olarak kullanma stratejisini hatırlattı.



SON DURUM: GÖÇMENLER DÖNMEYE BAŞLADI Sabahın erken saatlerinden itibaren İspanyol askerlerinin ve polisin sahada sert önlemler alması üzerine, dalgakıranı aşarak Ceuta’ya giren yüzlerce Faslı gencin yine yüzerek veya sınır setlerinden atlayarak gönüllü olarak Fas tarafına geri dönmeye başladığı bildirildi. Ancak şehirde kalan binlerce kişinin hukuki durumu ve sınır dışı süreçleri Madrid için büyük bir kriz başlığı olmaya devam ediyor.

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