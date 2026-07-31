İngiltere'de 55 yaşındaki Darren Davies, anne ve babasının mirasından mahrum bırakıldığına inanarak çocukluğunu geçirdiği aile evini benzinle ateşe verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahkeme Davies'i 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Darren Davies, anne ve babasının ölümünün ardından mirastan dışlandığını düşünerek aile evini kundakladı.

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Davies, anne ve babasının 2024 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Craig Davies ile birlikte yaşamaya başladı.

Miras şüphesi bunu da yaptırdı! Kardeşiyle yaşadığı evi kundakladı

MİRASTAN MAHRUM BIRAKILDIĞINI SANMIŞ

BBC'nin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde Darren'in kardeşi Craig Davies, sanığın babalarının kendisinden gizli bir vasiyetname hazırlayarak evi kendisine bıraktığına inandığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Craig Davies, ebeveynlerinin vasiyetinde evin iki kardeşe eşit şekilde bırakıldığını belirterek, kardeşinin 'kendisine karşı bir komplo kurulduğunu düşünmeye başladığını' ifade etti.

YILLARDIR TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Geçtiğimiz günlerde mahkemesi görülen Davies'in uzun yıllardır bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete ve otizm spektrum bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü aktarıldı. Mahkemeye sunulan psikiyatrik raporda, yangını çıkardığı sırada 'otizm krizi' yaşadığı ve ruhsal durumunun kararlarını önemli ölçüde etkilediği belirtildi.

Miras şüphesi bunu da yaptırdı! Kardeşiyle yaşadığı evi kundakladı

Hakime gönderdiği mektupta kardeşinden, ailesinden ve olay nedeniyle tehlikeye attığı komşularından özür dileyen Davies'in, cezaevinde gördüğü psikiyatrik tedavi ve ilaç desteğiyle önemli ilerleme kaydettiği ifade edildi. Mahkeme, sanığın suçunu erken aşamada kabul etmesi ve ruhsal rahatsızlıklarının sorumluluğunu önemli ölçüde azalttığını dikkate alarak Darren Davies'i 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası