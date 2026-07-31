ABD'de 86 yaşındaki çiftçi Mervin Raudabaugh, yapay zeka veri merkezi kurulması için arazisine teklif edilen 15 milyon doları (yaklaşık 712 milyon TL) geri çevirdi. Yaşlı çiftçi, bunun yerine yaptığı tercihle duyanları şaşkına çevirirken, sosyal medyada da gündem oldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 86 yaşındaki çiftçi Mervin Raudabaugh, teknoloji yatırımcılarının 100 hektardan fazla arazisi için yaptığı 15 milyon dolarlık (yaklaşık 712 milyon TL) teklifi reddetti. Yapay zeka veri merkezi kurulması planlanan arazisini satmak istemeyen Raudabaugh, toprağını gelecek nesiller için koruma altına almayı seçti.

TARIM KORUMA PROGRAMIYLA ANLAŞTI

Yatırımcılar, Cumberland bölgesindeki geniş araziye büyük ölçekli bir yapay zeka veri merkezi kurmayı planladı. Ancak verilen yüksek teklife rağmen Raudabaugh, yerel tarım koruma programıyla anlaşarak arazi kullanım haklarını 3 milyon doların (yaklaşık 142 milyon TL) altında bir bedelle devretti. Böylece arazinin gelecekte de yalnızca tarımsal üretim amacıyla kullanılmasının önü açıldı.

Teknoloji yatırımcıları 712 milyonluk servet teklif etti! 86 yaşındaki çiftçi elinin tersiyle itti, nedeni ise...

"TEK YOLU BUYDU"

Kararının nedenini açıklayan Raudabaugh, çiftliğinin beton yapılarla kaplanmasını istemediğini belirterek, "Çiftliğimin yok olmasını önlemenin tek yolu buydu." dedi. Çocuklarının çiftçiliği sürdürmeyi düşünmediğini söyleyen yaşlı çiftçi, buna rağmen toprakların ileride başka çiftçi aileler tarafından işlenecek olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Teknoloji yatırımcıları 712 milyonluk servet teklif etti! 86 yaşındaki çiftçi elinin tersiyle itti, nedeni ise...

1956'dan bu yana aynı çiftlikte yaşayan Raudabaugh, çocukluğunun ve ailesinin anılarının bu topraklarda geçtiğini, eşiyle çocuklarını da burada büyüttüğünü anlattı. Bu nedenle arazinin kendisi için yalnızca maddi bir değer taşımadığını, aynı zamanda aile mirasının bir parçası olduğunu vurguladı.

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