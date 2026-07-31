Kanada'nın Winnipeg kentindeki bir camiye, içeride ibadet edenlerin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kanada'nın Winnipeg kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının gerçekleştirildiği kentte bulunan Rahma İslam Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, olayın önceki gece meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, içeride insanlar bulunduğu sırada iki kişinin araçtan camiye ateş ettiği, ardından bir cisimle binanın camlarını kırarak hasara yol açtığı belirtildi.

Kanadada camiye çirkin saldırı! Camlar kırıldı, soruşturma başlatıldı

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, polisin olayı "muhtemel nefret suçu" kapsamında soruşturduğu ifade edildi.

Kanadada camiye çirkin saldırı! Camlar kırıldı, soruşturma başlatıldı

KANADA BAŞBAKANI CARNEY: BUNUN KANADA'DA YERİ YOK

Kanada Başbakanı Mark Carney de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. Saldırının kendisini derinden etkilediğini belirten Carney, "Bu İslamofobik şiddet eylemi dehşet verici ve bunun Kanada'da yeri yok. Kimsenin yaralanmamış olmasına şükrediyorum. Suçluları adalete teslim etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

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