Takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin yerini doldurmak isteyen Galatasaray, gözünü Beşiktaş'ın da talip olduğu Midtjylland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Franculino Dju'ya çevirdi.

Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, bir yandan 10 numara transferine yoğunlaşırken, bir yandan da takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin yerine golcü arıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine gelen Midtjylland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Franculino Dju'nun peşine düştü. Sarı-kırmızılıların Danimarka ekibiyle pazarlıklara başladığı ifade edildi.

Franculino Dju

25 MİLYON EUROYU KABUL ETMİYORLAR

Midtjylland, Dju için Beşiktaş'tan geçtiğimiz haftalarda 20 milyon euro istemişti. Danimarka temsilcisi, Süper Lig'de +4 yabancı kontenjanına (23 yaş altı) da uyan genç golcü için şu anda 25 milyon euroluk teklifleri bile kabul etmiyor.

34 MAÇTA 22 GOL

Franculino Dju geçen sezon 34 maçta forma giydi. Gineli futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Dju'nun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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