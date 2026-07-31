Tokat'ta evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldi. Saatler süren arama çalışmalarının ardından küçük çocuğun cansız bedeni, evlerinin yakınındaki hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, R.K.(39), 30 Temmuz günü saat 19.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlu Miraç Kazan'ın (4) evlerinin önünde oynarken kaybolduğunu ihbarında bulundu.

ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Özel Harekât (JÖH), istihbarat ve komando ekipleri de katıldı. Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama çalışması yürüttü.

GÜBRE KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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