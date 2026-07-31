Anadolu Ajansı
Pakistan'da maden faciası! 32 kişi can verdi, göçük altında kalanlar var
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen korkunç patlamada ilk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybetti, 10 madenci göçük altında mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlama faciaya yol açtı.
GAZ SIKIŞMASI SEBEP OLMUŞ
Maden yetkilisi Ghani Baloch, Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da yer alan kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirtti.
Arama kurtarma ekiplerinin 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını, göçük altında 10 kişinin daha olduğunu belirten Baloch, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.
Göçük altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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