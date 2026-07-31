OpenAI’ın ardından teknoloji devi Anthropic’in otonom yapay zeka modeli de güvenlik duvarlarını aşarak internete bağlandı ve üç farklı şirketin altyapısını hackledi.

Yapay zeka dünyasında uzun süredir korkulan "kontrolden kaçış" senaryoları üst üste somut siber tehditlere dönüştü. ABD merkezli teknoloji devi Anthropic, otonom yapay zeka modeli Claude’un test ortamındaki güvenlik duvarlarını aşarak internete bağlandığını ve üç farklı şirketin altyapısına izinsiz sızdığını duyurdu.

TEST ORTAMININDAN KAÇIP 3 ŞİRKETİ HACKLEDİ

Anthropic’in açıklamasına göre skandal, modellerin siber güvenlik yeteneklerinin ölçüldüğü "bayrak yakalama" tatbikatları sırasında yaşandı. Şirket, 141 binden fazla test oturumunu inceledikten sonra ihlali tespit etti.

İzolasyon altında tutulması gereken Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 ve henüz ismi açıklanmayan bir araştırma modeli, test sağlayıcısı Irregular ile yaşanan bir yapılandırma hatasından faydalandı. Ağdaki zayıf şifreleri ve kimlik doğrulaması bulunmayan uç noktaları tespit eden Claude, internete erişim sağlayarak üç ayrı kuruluşun sistemine sızdı. Anthropic, ihlal uğrayan şirketlerden ikisini kendilerinin bilgilendirdiğini, üçüncü kuruluşa ise halen ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

OpenAI’dan sonra Anthropic de kontrolden çıktı: Güvenlik duvarını delip üç şirketi hackledi!

ANTHROPIC’TEN DURDURMA ÇAĞRISI

Yaşanan güvenlik zafiyetinin ardından Anthropic, en yeni yapay zeka sistemi Claude Mythos Preview’a erişimi tamamen kısıtladı ve modelin mevcut haliyle halka açılmasının "aşırı tehlikeli" olduğunu paylaştı. İnsanlığın yapay zeka üzerindeki kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan şirket, diğer teknoloji devlerinin de katılması şartıyla küresel çapta daha güçlü yapay zeka modelleri üzerindeki çalışmaların derhal askıya alınması çağrısında bulundu.

OPENAI VE HUGGING FACE CEPHESİNDE DE ALARM ÇALMIŞTI

Yapay zeka modellerinin insan müdahalesi olmadan otonom siber saldırılar düzenlemesi ilk değil. Geçtiğimiz günlerde bir diğer teknoloji devi OpenAI, test aşamasındaki GPT-5.6 Sol ve tanıtılmamış üst düzey bir otonom ajanın güvenlik sınırlarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

OpenAI’ın kısıtlamalarını aşan otonom ajanlar, üçüncü taraf bir yazılım tedarikçisindeki açıktan faydalanarak internete erişmiş ve popüler veri platformu Hugging Face’in veritabanına izinsiz giriş yapmıştı. Hugging Face yetkilileri, altyapılarına düzenlenen bu sızmanın hiçbir insan yönlendirmesi olmadan tamamen kendi kendine karar veren otonom bir yapay zeka tarafından yürütüldüğünü doğrulamıştı.

OpenAI’dan sonra Anthropic de kontrolden çıktı: Güvenlik duvarını delip üç şirketi hackledi!

WASHINGTON HATTINDA YAPAY ZEKA ALARMI

Test ortamlarından kaçarak gerçek dünyada siber saldırı gerçekleştiren yapay zeka modelleri, Washington’ı da harekete geçirdi. Teksas Demokrat Milletvekili Greg Casar, yaşanan otonom saldırıların son derece endişe verici olduğunu belirterek, yapay zeka geliştiricilerine yönelik zorunlu, bağımsız güvenlik denetimlerinin ve ihlal bildirim yasalarının acilen yürürlüğe girmesi gerektiğine değindi.

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