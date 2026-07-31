Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan 18 yaşındaki Bilge Doğan, hem hayat öyküsü hem de oyun boyunca aldığı riskli kararlarla dikkat çekti. Finalde bankanın teklifini kabul eden Bilge, kutusunu açtırdıktan sonra doğru kararı verdiğini gördü. Peki, kutusunda ne vardı ve Bilge Doğan yarışmadan ne kadar kazandı?

"Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla izleyicileri ekran başına toplamayı sürdürüyor. Programın 27. bölümünde stratejik mücadele gösteren isim Bilge Doğan, oldu. Küçük yaşlardan itibaren sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve daha sonra dublörlük yapmaya başlayan Bilge, hayat öyküsünün yanı sıra yarışma boyunca sergilediği sakin, kararlı ve stratejik performansıyla adından söz ettirdi.

ÜÇÜNCÜ SEÇİMİNDE 3 MİLYONLUK KUTU HÜZNÜ

Yarışmaya oldukça hızlı bir giriş yapan Bilge, ilk kutularında mavi açarak moral depoladı. Ancak üçüncü seçiminde 3 milyon TL'lik büyük ödülü açtırması stüdyoda büyük bir üzüntüye yol açtı. Kısa sürede kendisini toparlayan Bilge, "Daha yolun başındayım" diyerek bankanın 55 bin TL'lik ilk teklifini reddetti ve risk almayı sürdürdü.

Kutusunu açtırmadı, 300 kat fazlasını aldı! Var Mısın Yok Musunda yarışan Bilge ne kadar kazandı?

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETİ

Altıncı turda 2 milyon TL'lik ödülün bulunduğu kutunun açılmasına rağmen oyun planını bozmayan Bilge Doğan, ardından 5 TL'lik kutunun elenmesiyle avantajını korudu. Bu gelişmenin ardından banka bir kez daha yarışmacıya 1 milyon 500 bin TL teklif etti.

Teklifi değerlendiren Bilge Doğan, "Varım" diyerek bankanın 1 milyon 500 bin TL'lik teklifini kabul etti ve yarışmadan bu ödülle ayrılmayı garantiledi.

KUTUSUNU AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bilge Doğan'ın teklifi kabul etmesinin ardından gözler, açılacak kendi kutusuna çevrildi. Esra Erol'un açtığı 11 numaralı kutudan 5 bin TL çıktı.

Böylece Bilge Doğan, kendi kutusundaki ödül yerine bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Yarışmacının bu kararı, programın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.

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