İçişleri Bakanlığının koordinesinde 52 ilde sosyal medya üzerinden tetikçilik ve suç örgütlerini öven paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 216 şüpheli yakalanırken, suç örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden eleman kazandırma girişimlerine darbe vuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışması sonucu 52 ilde operasyon düzenlendi.

Suç örgütlerini övenlere baskın! 52 ilde eş zamanlı operasyon, 216 gözaltı

Operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden tetikçilik faaliyetlerini teşvik eden ve suç örgütlerini öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 216 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suç örgütlerini övenlere baskın! 52 ilde eş zamanlı operasyon, 216 gözaltı

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Suç örgütlerini övenlere baskın! 52 ilde eş zamanlı operasyon, 216 gözaltı

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren içerikler paylaştıkları, örgütsel faaliyetlerini duyurdukları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya ortamına taşıdıkları belirlendi.

Suç örgütlerini övenlere baskın! 52 ilde eş zamanlı operasyon, 216 gözaltı

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, suç örgütlerinin sosyal medya aracılığıyla suç faaliyetlerini normal göstermeye ve yeni üyeler kazanmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtilerek, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suç örgütlerini övenlere baskın! 52 ilde eş zamanlı operasyon, 216 gözaltı

Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan polis teşkilatı, MİT, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve tüm personele teşekkür edildi.

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