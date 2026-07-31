ABD Başkanı Donald Trump, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, arabuluculuk çabalarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" bünyesinde yürütülen görüşmeler sonucunda Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bugün, Barış Kurulu; Gazze’deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Bu, kalıcı barış ve güvenliğe giden yolda son derece önemli bir adımdır. Bu anlaşma, Gazze’nin nihayet Filistin halkına hizmet edecek yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yönünde kritik bir aşamayı temsil ediyor. Aynı zamanda İsrail de hak ettiği güvenliğe kavuşacak ve Gazze artık terör saldırıları için kullanılan bir üs olmayacak.

Gazze’de tarihi anlaşma! Trump, Türkiye'ye teşekkür ederek duyurdu...

Bu gelişme, Trump’ın 20 Maddelik Planı’nın uygulanmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Anlaşma, dikkatle planlanmış aşamalar hâlinde hayata geçirilecek. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek, Uluslararası İstikrar Gücü ise yeni Filistin polis teşkilatıyla birlikte Gazze’nin hem sakinleri hem de komşuları için güvenli hâle getirilmesinin sorumluluğunu üstlenecek.

Bir yıl önce bölgede şiddetli bir savaş, ağır bir insani kriz ve acımasız esaret altında tutulan rehineler vardı. Tarihi ilerleme kaydettik ancak hâlâ yapılacak çok iş bulunuyor.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu tarihi ilerlemenin sağlanmasına katkılarından dolayı arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, yorulmadan çalışan ve bu tarihi atılımı mümkün kılan ekibime de özellikle teşekkür ediyorum.

7 Ekim’de Gazze’den ortaya çıkan tehdidin yeniden oluşmasına izin verilmeyecek.

GAZZE YENİ FİLİSTİN YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Bu anlaşmayla birlikte Gazze, nihayet halkına hizmet edecek yeni bir Filistin yönetiminin eline geçecek. Herkesin asla gerçekleşmeyeceğini söylediği bu olağanüstü gelişmeden dolayı herkesi kutluyorum.”

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