ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinerek, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde" demişti. Trump'ın sözlerinin ardından ABD ordusu misilleme olarak İran’a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

ABD ordusu İran’a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Bu saldırılar, dün İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimine karşı güçlü bir cevap niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların hedefine ilişkin ise detaylı bilgi paylaşılmadı.

Trump uyarmıştı! ABD, İran'a misilleme saldırılarına başladı

TRUMP "SIRA BİZDE" DİYEREK UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinerek, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak, ABD merkezli haber sitesi Axios hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD’nin İran’a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirmişti.

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