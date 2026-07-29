Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının son durumu, tahliye edilen konutlar ve söndürme çalışmalarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle çok sayıda ekip bölgede görev yapıyor. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için hava ve kara araçlarıyla yoğun mücadele yürütüldüğünü açıkladı.

ALTINOLUK YANGIN SON DURUM

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan yangınlara yönelik söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Açıklamaya göre yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer ve 320 personel ile müdahale ediliyor.

Yangının etkili olduğu Altınoluk Mahallesi'nde tedbir amacıyla 210 konut tahliye edildi. Yetkililer, şu ana kadar yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirirken, tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarının AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri tarafından karşılandığını açıkladı.

Balıkesir Altınoluk yangın son durumu ne, söndürüldü mü?

ALTINOLUK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre Altınoluk'taki yangın henüz kontrol altına alınmadı. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve diğer kurumlara bağlı ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının tamamen söndürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ekipler, özellikle rüzgarın etkisiyle yeniden büyüme riskine karşı havadan ve karadan müdahaleye devam ederken, bölgede güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit, Altınoluk, Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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