Sivas'ta iki kardeşin evlerinde cinayete kurban gitmesiyle başlayan soruşturma, 6 yıldır haber alınamayan babalarının acı sonunu ortaya çıkardı. Haymana kırsalında bulunan kemiklerin DNA testiyle Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlenirken, baba ve iki çocuğunun ölümünde aynı şüphelinin bağlantısı olduğu değerlendirildi.

Sivas'ta 2020 yılında eşi Uğur Şimşek'ten haber alamayan Ayşegül Şimşek, eşinin en son Ankara'da Hüseyin Sönmez ile görüştüğünü belirterek polise kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Uğur Şimşek’e ulaşılamadı. İhbardan altı ay sonra ise Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında yol kenarında bir tır şoförü tarafından kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Kayıp babanın sırrı iki kardeşin cinayetiyle çözüldü! Seri katil bir aileyi yok etti

İKİ KARDEŞİ VAHŞİCE KATLETTİ

Jandarma ekiplerince teslim alınan kemikler Adli Tıp Kurumunda incelendi fakat kime ait oldukları o dönem tespit edilemedi. Olayla ilgili araştırmalar devam ettiği sırada kayıp durumdaki Şimşek’in çocukları Umutcan Şimşek (22) ve Melisa Şimşek (16) evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Kayıp babanın sırrı iki kardeşin cinayetiyle çözüldü! Seri katil bir aileyi yok etti

Yürütülen çalışmalarda katil zanlısı olduğu değerlendirilen ve kardeşlerin görüştüğü son kişi olduğu belirlenen Hüseyin Sönmez yakalanarak gözaltına alındı.

Kayıp babanın sırrı iki kardeşin cinayetiyle çözüldü! Seri katil bir aileyi yok etti

6 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ

Çocuklardan alınan DNA örnekleri Haymana'da bulunan kafatasına ait DNA ile eşleşince kimliği belirsiz kemiklerin yıllar önce hakkında kayıp ihbarı verilen baba Uğur Şimşek’e ait olduğu tespit edildi.

Kayıp babanın sırrı iki kardeşin cinayetiyle çözüldü! Seri katil bir aileyi yok etti

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Personelle tartışan belediye başkanı kurumun önünü kazdırdı! Vatandaşlar hayrete düştü

BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Hüseyin Sönmez'in ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava sürerken, aile ile arasındaki 500 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği iddia edildi. Anne Ayşegül Şimşek ise cinayetlerin birden fazla kişiler tarafından tasarlandığını iddia etti.

Kayıp babanın sırrı iki kardeşin cinayetiyle çözüldü! Seri katil bir aileyi yok etti

Anne Şimşek, çocuklarının kaybının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"5 yıldır kayıp olan kocam, en son 5 sene önce onun evinde görülmüştü. Bir daha kocamdan haber alamadık. 5 yıl sonra tekrar geldi, bu kez benim çocuklarımı katletti. ‘Ben yapmadım’ diyor, görüntüleri var. Görüntülerde şapkalı, gözlüklü olduğu için ‘Ben yapmadım, bana kumpas kuruldu’ deyip senaryolar yazıyor. Tahliyesini istedi, ev hapsi istedi, donanımlı hastane istedi. ‘Ben değilim’ deyip inkâr etmeye devam ediyor. Kendisi akıl hastası raporu alıp çıkmak istiyor ama o katil, biz eminiz. Görüntüler var, tanıklar var"

Kayıp babanın sırrı iki kardeşin cinayetiyle çözüldü! Seri katil bir aileyi yok etti

Soruşturmada Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi olaylarının aynı şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası