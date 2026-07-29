Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personeliyle tartışma yaşayan Sakarya Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, vatandaşları hayrete düşüren bir karara imza attı. Belediye başkanı iş makineleriyle Tapu Müdürlüğü'nün önünü ve otopark girişinin olduğu alanı kazdırdı.

Sakarya Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü'nün Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personeliyle yaşadığı tartışmanın ardından belediye ekiplerine kurum binası ile otopark girişinin bulunduğu alanda kazı çalışması yaptırdığı öne sürüldü.

Personelle tartışan belediye başkanı kurumun önünü kazdırdı! Vatandaşlar hayrete düştü

28 Temmuz Salı günü Hendek Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü bazı işlemler için Tapu Müdürlüğü'ne gitti.

İşlemler sırasında Başkan Püsküllü ile Tapu ve Kadastro personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

Personelle tartışan belediye başkanı kurumun önünü kazdırdı! Vatandaşlar hayrete düştü

İŞ MAKİNELERİ İLE KAZI TALİMATI VERDİ

Tartışmanın ardından Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle Tapu Müdürlüğü önüne geldi. Ekipler, Tapu Müdürlüğü binası ile otopark girişi alanında kazı çalışması gerçekleştirdi.

Personelle tartışan belediye başkanı kurumun önünü kazdırdı! Vatandaşlar hayrete düştü

Mesai bitiminde Tapu Müdürlüğü çalışanları ile işlem yaptırmak için binada bulunan vatandaşlar, çıkış yolunun kazıldığını görünce hayrete düştü. Otopark ve bina girişindeki kazı sebebiyle araçların çıkışı güçlükle sağlanırken, bölgede kısa süreli aksaklık yaşandı.

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