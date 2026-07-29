Çankırı’da bir doktor, eşinin fotoğrafını çeken gazeteciyi çalıştığı sağlık merkezine çağırıp darp etti. Gazetecinin suç duyurusunda bulunmasının ardından doktora, 180 gün adli para cezası verildi. Ceza daha sonra indirilerek, 84 güne düştü. Gazeteci, doktora 8 bin 400 TL ceza verilmesine tepki gösterdi.

Çankırı’da Gazeteci Burak Kaya, 2024 yılında bir vatandaşın yere düşerek fenalaşmasını haberleştirdi. Haberde yere eğilen bir fotoğrafı bulunan ambulans personeli, fotoğrafını haberden kaldırılması talep etti. Kaya fotoğrafı kaldırdı.

Ambulans personelinin eşi olduğunu söyleyen doktor A.T.A., gazeteciyi olaydan yaklaşık 11 ay sonra çalıştığı aile sağlığı merkezine çağrıldı. Doktor, gazeteci ile tartışmaya başladı, gazeteciye tokat attı. Gazeteci, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çektiği fotoğraf başına iş açtı! Gazeteciye tokat atan doktora indirimli ceza!

180 GÜN ADLİ PARA CEZASI

Doktor A.T.A. hakkında Çankırı Adliyesi 3. Asliye Mahkemesi'nde ‘basit yaralama' suçundan dava açıldı. Davada A.T.A.'nın Burak Kaya'ya karşı "kasten yaralama" suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme, haksız tahrik, takdiri indirim ve 'basit yaralama' indirimleri uygulayarak cezayı 84 gün adli para cezasına indirdi. Sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü 100 TL'den hesaplanan ceza sonucunda sanığa toplam 8 bin 400 TL adli para cezası verildi.

Çektiği fotoğraf başına iş açtı! Gazeteciye tokat atan doktora indirimli ceza!

“YÜZÜ BELLİ BİLE DEĞİLDİ”

Karara itiraz ettiğini belirten gazeteci Burak Kaya, yaşananları şöyle anlattı:

Olay yerini haberleştirmek için bir fotoğraf çektim. Bu fotoğrafı da haberimde kullandım. 3-4 saat sonra bir telefon aldım. Telefonda, benden bu fotoğrafı kaldırmamı istediklerini söylediler. Ben de fotoğrafı kaldırdım. Aradan 11 ay geçtikten sonra, doktor olduğunu söyleyen bir şahıs beni aradı. Olaya müdahale eden kadın ambulans personelinin eşi olduğunu belirterek, eşinin uygunsuz fotoğrafını çektiğimi iddia etti. Oysa fotoğraftaki şahsın yüzü ve kimliği belli bile değildi. Daha sonra beni çalıştığı aile sağlığı merkezine çağırdı. Beni odasına aldı ve odadaki diğer kişileri dışarı çıkarttı. Ardından beni kendi anlayışına göre sorgulamaya başladı. Ben de olayı olduğu gibi anlattım. Kendisi, uzun süredir benimle görüşmek için beklediğini ve çok sinirli olduğunu söyleyerek bana küfür etti. Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde bana tokat attı ve itti. Ayrıca küfür ve tehditlerde bulundu.

Çektiği fotoğraf başına iş açtı! Gazeteciye tokat atan doktora indirimli ceza!

“BASİT YARALAMA SUÇLAMASI KAPSAMINDA”

Davanın devam ettiğini belirten Kaya “Dosya basit yaralama suçlaması kapsamında görülmektedir. Aldığı cezalara itiraz ediyorum. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum. Ayrıca beyaz kod uygulamasının bu tür zihniyete sahip kişiler tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilmesini de talep ediyorum” dedi.

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