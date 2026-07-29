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Samsun'un İlkadım ilçesinde, önüne çıkan hafif ticari araca çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü, refüjdeki plastik bariyerleri parçalayarak karşı şeride savruldu. Olay anında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, motosikletlinin ölümden döndüğü o korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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