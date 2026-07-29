Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımını eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanştaki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
BİR SONRAKİ RAKİP STURM GRAZ
Sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyerek Hearts'ı geçen Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
AVUSTURYA EKİBİ ŞANS TANIMADI
İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya temsilcisi Sturm Graz, rövanş karşılaşmasında da Hearts'ı 2-0 yenerek toplamda 6-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunun ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.