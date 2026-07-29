Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımını eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanştaki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

BİR SONRAKİ RAKİP STURM GRAZ

Sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyerek Hearts'ı geçen Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze

AVUSTURYA EKİBİ ŞANS TANIMADI

İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya temsilcisi Sturm Graz, rövanş karşılaşmasında da Hearts'ı 2-0 yenerek toplamda 6-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunun ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

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