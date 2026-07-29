A101'in 30 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Yeni katalogda elektronik araçlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar farklı kategorilerde çok sayıda ürün yer alıyor. İşte, 30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

30 Temmuz 2026 A101 Aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından indirimli ürünler ve güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Bu haftanın kataloğunda elektrikli kamyonet, moped ve scooter modellerinin yanı sıra ankastre set, televizyon, çamaşır makinesi ve küçük ev aletleri öne çıkıyor.

Katlanabilir 5025 elektrikli scooter 29.999 TL, 4 elektrikli kamyonet 279.990 TL, Astronot LED porjektör gece lambası 749 TL, 65" UHD Smart Google tv 21.999 TL, şarjlı gece lambası 449 TL, dolma taşı 59,50 TL, fileli pasta tabağı 145 TL ve daha fazlası raflara geliyor...

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI

55" UHD Smart Google TV 21.999 TL

50" Frameless Ultra HD QLED Google TV 17.499 TL

43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11.799 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL

Bluetooth Hoparlör 599 TL

Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL

Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 9.999 TL

FLV 810 cm Çamaşır Makinesi 8KG 17.999 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

Şarjlı Masa Lambası 449 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL

Stantlı Vantilatör 999 TL

Şarjlı El Mikseri 549 TL

Cam Kettle 749 TL

Akıllı Banyo Baskülü 429 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL

Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL

Piknik Sandalyesi 329 TL

Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİNDE BU HAFTA NELER VAR?

5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL

5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL

Pilli Süpürge 439 TL

Barbie Parıltılı Bebek 329 TL

Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL

Tombul Küçük ATV 529 TL

Cırt Cırt Kitap 149 TL

Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL

Ben Kimim? Kutu Oyunu 169 TL

Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL

Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL

Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 119 TL

Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL

Ahşap Saplı 3 Parça Silikon Set 109 TL

Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL

Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi 149 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

Magnetli Kapı Sineklik 149 TL

100*150 cm Pencere Sineklik 59,50 TL

130*150 cm Pencere Sineklik 69,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri 249 TL

Balkon Kurutmalık 399 TL

2'li Yastık Alezi 279 TL

Paspas Takımı 379 TL

4 Kişilik Masa Takımı 7.999 TL

Pamuk ve Kulak Çubuğu Organizeri 119 TL

Çok Amaçlı Organizer 17,50 TL

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?

Samsung 12000 BTU Klima 28.999 TL

Samsung 18000 BTU Klima 39.999 TL

Inverter Klima 18000 BTU 21.999 TL

Air CW24000 Cool Wi-Fi Klima 39.999 TL

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