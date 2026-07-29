30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın indirimlerinde bu hafta neler var?
A101'in 30 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Yeni katalogda elektronik araçlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar farklı kategorilerde çok sayıda ürün yer alıyor. İşte, 30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
30 Temmuz 2026 A101 Aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından indirimli ürünler ve güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Bu haftanın kataloğunda elektrikli kamyonet, moped ve scooter modellerinin yanı sıra ankastre set, televizyon, çamaşır makinesi ve küçük ev aletleri öne çıkıyor.
Katlanabilir 5025 elektrikli scooter 29.999 TL, 4 elektrikli kamyonet 279.990 TL, Astronot LED porjektör gece lambası 749 TL, 65" UHD Smart Google tv 21.999 TL, şarjlı gece lambası 449 TL, dolma taşı 59,50 TL, fileli pasta tabağı 145 TL ve daha fazlası raflara geliyor...
30 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI
55" UHD Smart Google TV 21.999 TL
50" Frameless Ultra HD QLED Google TV 17.499 TL
43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11.799 TL
Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL
Bluetooth Hoparlör 599 TL
Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL
8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL
Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 9.999 TL
FLV 810 cm Çamaşır Makinesi 8KG 17.999 TL
Şarjlı Masa Lambası 449 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL
Stantlı Vantilatör 999 TL
Şarjlı El Mikseri 549 TL
Cam Kettle 749 TL
Akıllı Banyo Baskülü 429 TL
Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL
Piknik Sandalyesi 329 TL
Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL
A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİNDE BU HAFTA NELER VAR?
5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL
5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL
Pilli Süpürge 439 TL
Barbie Parıltılı Bebek 329 TL
Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL
Tombul Küçük ATV 529 TL
Cırt Cırt Kitap 149 TL
Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL
Ben Kimim? Kutu Oyunu 169 TL
Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL
6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL
Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 119 TL
Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL
Ahşap Saplı 3 Parça Silikon Set 109 TL
Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL
Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 149 TL
Magnetli Kapı Sineklik 149 TL
100*150 cm Pencere Sineklik 59,50 TL
130*150 cm Pencere Sineklik 69,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri 249 TL
Balkon Kurutmalık 399 TL
2'li Yastık Alezi 279 TL
Paspas Takımı 379 TL
4 Kişilik Masa Takımı 7.999 TL
Pamuk ve Kulak Çubuğu Organizeri 119 TL
Çok Amaçlı Organizer 17,50 TL
Samsung 12000 BTU Klima 28.999 TL
Samsung 18000 BTU Klima 39.999 TL
Inverter Klima 18000 BTU 21.999 TL
Air CW24000 Cool Wi-Fi Klima 39.999 TL