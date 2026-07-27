BİM aktüel ürünler kataloğu 28-29-31 Temmuz! Bu hafta BİM'de hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 28-29-31 Temmuz afişleri güncellendi. Yeni haftada satışa çıkacak indirimli ürünler, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden temel gıdaya kadar birçok kategoride raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte, indirimli BİM aktüel ürünler listesi tam liste...
BİM'in yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 28, 29 ve 31 Temmuz tarihlerinde satışa sunulacak ürünler belli olurken, market alışverişini indirimli fiyatlarla yapmak isteyen vatandaşlar katalogda yer alan ürünleri araştırmaya başladı.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 TEMMUZ
Tuvalet kağıdı 40'lı - 249 TL
Kağıt havlu 16'lı - 159 TL
Toz deterjan 12 kg - 399 TL
Bebek bezi fırsat paketi - 529 TL
Desenli peçete - 19,50 TL
Çek-al mendil - 34,50 TL
Sıvı bulaşık deterjanı 5 kg - 239 TL
Çamaşır yumuşatıcısı 5 L - 169 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 1480 ml - 149 TL
Konsantre çamaşır yumuşatıcısı 960 ml - 65 TL
Çamaşır suyu 4 L - 89 TL
WC blok 4'lü - 129 TL
Çamaşır makinesi temizleyici - 35 TL
Ev ve tekstil parfümü - 129 TL
Pişirme kağıdı - 39,50 TL
Şampuan 450 ml - 65 TL
Duş jeli 1000 ml - 85 TL
Diş fırçası 3'lü - 85 TL
Saç proteini - 99 TL
Saç köpüğü 200 ml - 159 TL
Saç spreyi 200 ml - 149 TL
Saç şekillendirici wax - 149 TL
Micellar su 400 ml - 149 TL
Kedi ödül maması - 45 TL
Kedi yaş mama 4'lü - 80 TL
Kedi ödül çubuğu - 35 TL
Antep fıstığı 250 g - 290 TL
Çiğ badem 250 g - 159 TL
İri kırık ceviz içi 250 g - 139 TL
Kavrulmuş kaju 250 g - 159 TL
Zarlı kaju 250 g - 195 TL
Karpuz aromalı limonata 1 L - 27,50 TL
Şeftali aromalı soğuk çay 1 L - 25 TL
Gazlı içecek (kola) 1 L - 32,50 TL
Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L - 59,50 TL
Karışık meyve aromalı gazoz 2,5 L - 45 TL
Naneli karışık meyveli içecek 1 L - 52 TL
Limonlu tuzlu mineralli gazlı içecek 6x200 ml - 59,50 TL
Maden suyu 12x200 ml - 89 TL
Kakaolu fındık kreması 700 g - 229 TL
Vanilya aromalı gofret 900 g - 109 TL
Matcha stick çeşitleri - 24,50 TL
Soğuk kahve latte 285 ml - 49,50 TL
Patates cipsi 125 g - 52 TL
Nohut cipsi 75 g - 69,50 TL
Granola bar çeşitleri - 82,50 TL
Protein bar 40 g - 45 TL
Tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g - 369 TL
%0,5 yağlı süt 1 L - 39,50 TL
Yarım yağlı tost peyniri 1500 g - 379 TL89 TL
Piliç döner 1000 g - 245 TL
Az yağlı beyaz peynir 1000 g - 189 TL
Barbekü dana sucuk 300 g - 235 TL
Dana-kuzu kıyma 500 g - 319 TL
Dana döner 4x250 g - 699 TL
Tavuk tantuni dürüm 165 g - 59 TL
Labne 3x180 g - 149 TL
Probiyotikli yoğurt 400 g - 64,50 TL
Mini sandviç dondurma - 300 TL
XXL makaron - 109 TL
Proteinli meyveli içecek 120 g - 169 TL
Acılı ayran 285 ml - 24,50 TL
Ayran 200 ml - 11 TL
29 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 490 NFS - 35.900 TL
Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 430 NFE - 26.900 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 ST - 18.900 TL
Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 300 NFE - 20.900 TL
Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM - 21.900 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM - 19.900 TL
Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM - 17.900 TL
Keysmart 9 kg Kurutma Makinesi KEY 90 KM - 18.900 TL
Keysmart 8 kg Kurutma Makinesi KEY 80 KM - 16.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS - 18.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM - 15.900 TL
12 jant denge bisikleti - 2.990 TL
3 tekerlekli çocuk bisikleti - 5.490 TL
20 jant katlanır bisiklet - 12.490 TL
14 jant katlanır çocuk bisikleti - 9.790 TL
Polosmart Android projeksiyon cihazı - 6.900 TL
Polosmart Kablosuz cam temizleme robotu - 7.990 TL
Temizlik arabası seti - 3.990 TL
İki katlı dikdörtgen şampuanlık - 529 TL
Banyo seti - 629 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 31 TEMMUZ 2026 CUMA
Pasta/börek taşıma kabı - 159 TL
Hamur leğeni - 175 TL
Tek fiyat mutfak gereçleri - 55 TL
Tek fiyat mutfak ürünleri - 33 TL
Vakumlu ahşap kapaklı baharatlık - 52 TL
9 parçalı mutfak seti - 229 TL
Pipetli bardak - 349 TL
Silikon buz kalıbı - 249 TL
3'lü şekilli buzluk - 59 TL
Buzluk çeşitleri - 39 TL
Kapaklı mega kase - 129 TL
Badya seti - 79 TL
Cam kupa seti - 199 TL
Vakumlu saklama kabı 0,3 L - 16 TL
Vakumlu saklama kabı 2 L - 99 TL
Vakumlu saklama kabı 3 L - 119 TL
Meyve bıçağı seti - 119 TL
Temperli fırın kabı - 239 TL
Mutfak makası - 59 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6 L - 3.990 TL
Tefal Krep Tava 25 cm - 699 TL
Tefal Tava 24 cm - 649 TL
Tefal Tava 32 cm - 899 TL
Çelik servis gereçleri - 149 TL
Meşrubat bardağı - 99 TL
Su bardağı - 79 TL
Ramekin kase 6'lı - 189 TL
Gold rimli meyvelik - 189 TL
Gold rimli kase - 69 TL
Bambu kapaklı kavanoz 600 cc - 109 TL
Bambu kapaklı kavanoz 1050 cc - 129 TL
Cam kilitli saklama kabı 400 cc - 89 TL
Cam kilitli saklama kabı 800 cc - 119 TL
Cam kilitli saklama kabı 1200 cc - 139 TL
Cam kilitli saklama kabı 1900 cc - 179 TL
Desenli meşrubat bardağı - 75 TL