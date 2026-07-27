Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, 35 yaşındaki file bekçisinin düzenli forma giyme isteği nedeniyle transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, kaleci rotasyonuna tecrübeli bir ismi eklemek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Galatasaray forması giyen deneyimli file bekçisi Günay Güvenç'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Günay Güvenç

TEKNİK HEYETTEN ONAY ÇIKTI

Göztepe teknik heyetinin, Süper Lig tecrübesi ve kulübü yakından tanıması nedeniyle Günay Güvenç transferine olumlu rapor verdiği belirtildi. İzmir ekibinin, deneyimli kaleciyi yeni sezon planlamasında önemli bir alternatif olarak gördüğü ifade ediliyor.

Günay Güvenç

GÖZTEPE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiği öğrenilirken, 35 yaşındaki kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Göztepe seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Günay Güvenç

DAHA ÖNCE GÖZTEPE FORMASINI GİYMİŞTİ

Günay Güvenç, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'tan Göztepe'ye transfer olmuş ve 2016-2018 yılları arasında İzmir temsilcisinin kalesini korumuştu. Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda toplam 43 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli eldiven, takımın Süper Lig'e yükseldiği dönemin önemli isimleri arasında yer almıştı.

Günay Güvenç

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'in güncel piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor. Göztepe yönetiminin transferi uygun şartlarda sonuçlandırmak için Galatasaray ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Tarafların anlaşması halinde deneyimli kaleci, yıllar sonra yeniden Göztepe formasını giyebilir.

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