Galatasaray'ın Jamal Musiala ile anlaştığı yönündeki transfer iddiaları hem sarı-kırmızılı kulüp hem de Alman basını tarafından yalanlandı. Fabrizio Romano ve Sky Sport Almanya, Bayern Münih'in yıldız futbolcuyu kesinlikle bırakmayı düşünmediğini ve iki kulüp arasında herhangi bir temasın yaşanmadığını duyurdu.

Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı yönündeki iddialar, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Ancak hem Galatasaray cephesinden hem de Avrupa basınından gelen açıklamalar, söz konusu transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Musiala ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri resmi olarak yalanlarken, Almanya'dan gelen bilgiler de transfer ihtimalinin gündemde olmadığını gösterdi.

Jamal Musiala

FABRIZIO ROMANO: BAYERN'İN AYRILIK PLANI YOK

Transfer dünyasının en güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bayern Münih, Jamal Musiala ile yollarını ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.

Haberde, geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Alman yıldızın kulübün uzun vadeli planlarında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Bayern yönetiminin Musiala'nın arkasında durduğu ve oyuncuya olan güvenini koruduğu ifade edildi.

Jamal Musiala

ALMAN BASINI: GALATASARAY İLE HİÇBİR TEMAS YOK

Sky Sport Almanya'nın haberinde ise Galatasaray ile Bayern Münih arasında Musiala konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığı vurgulandı.

Haberde, Alman milli futbolcunun yüzde 100 Bayern Münih'te kalacağı belirtilirken, transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Jamal Musiala

BAYERN'DE EN ÇOK KAZANAN İSİMLERDEN

Öte yandan Jamal Musiala'nın Bayern Münih'in en yüksek maaş alan futbolcuları arasında yer aldığı ifade edildi. Alman devinin genç yıldız için yeni sezonda da önemli planlar yaptığı ve Musiala'nın kariyerine Münih ekibinde devam ederek büyük hedefler peşinde koşacağı kaydedildi.

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