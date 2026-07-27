Merkez Bankası, geçen haftaki toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini %37’de sabit tuttu. Piyasa fonlaması ise %40’tan devam ediyor. ‘Faiz indirimi ne zaman’ sorusunun cevabı aranırken; kritik kararın ardından Bank Of America, JP Morgan, Deutsche Bank ve Citigroup’tan tahminler geldi. Her 4 kurum da indirim için Orta Doğu ve petrol fiyatlarındaki normalleşmeye işaret ederek son beklentilerini açıkladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki gerilimin zirve yaptığı ve petrol fiyatlarının 100 doları test ettiği ortamda, Merkez Bankası da kritik faiz kararını geçen hafta açıkladı.

23 Temmuz Perşembe günü toplanan Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel olarak politika faiz oranını %37’de sabit bıraktı. Piyasa fonlaması ise jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar sebebiyle %40’tan devam ediyor.

Piyasalarda “faiz indirimi ne zaman başlayacak” sorusu artarken, TCMB’nin kararının ardından 4 yabancı kurumdan dikkat çeken analizler geldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolde sert düşüş! Akaryakıtta indirim beklentisi

BOFA’DAN DEĞERLENDİRME

Bank Of America tarafından yapılan değerlendirmede; petrol fiyatının 100 dolar civarına yönelmesi sebebiyle Merkez Bankasının gecelik fonlama oranını %40 civarında tutabileceği belirtilerek, ABD ve İran arasında uzlaşma yönünde kazanılacak bir ivmenin görünümü iyileştirebileceği aktarıldı.

Analizde; jeopolitik risklerde azalma halinde 13 Ağustos’ta açıklanacak yılın Üçüncü Enflasyon Raporuna doğru uygun şartların ortaya çıkabileceği ve 10 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde gecelik faizin %37’ye yaklaşması için gerekli zeminin oluşabileceği ifade edildi.

Faizde hesaplar sil baştan! İlk indirim için 4 yabancıdan 4 tahmin

JP MORGAN’DAN ANALİZ

ABD'li JP Morgan’ın analizinde, Orta Doğu'da yeniden tırmanan kriz ve petrol fiyatlarının 100 dolara yaklaşmasının, TCMB’nin faiz indirim sürecini geciktireceği görüşü öne sürüldü.

Jeopolitik gerilim çözülene kadar fonlama oranının %40 seviyesinde kalabileceği ifade edilen analizde; daha önce eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda öngörülen 100'er baz puanlık faiz indirimlerinin, ekim ve aralık toplantılarına kalabileceği savunuldu.

JP Morgan, son faiz kararının metninde iç talepteki zayıflamaya yapılan vurgunun “Merkez Bankası’nın gevşeme eğilimini koruduğunu” gösterdiğini de belirterek, yıl sonunda politika faiz oranının %35 olabileceği tahmini paylaştı.

Faizde hesaplar sil baştan! İlk indirim için 4 yabancıdan 4 tahmin

DEUTSCHE BANK’TAN REVİZE

Deutsche Bank ise dış faktörlerle gelen maliyet baskılarının Türkiye’de dezenflasyon sürecini geciktirebileceği yorumunda bulunarak, daha önce %28,5 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini %30’a yükseltti. Alman banka yıl sonu politika faizi tahminini ise %35’ten %36 seviyesine revize etti.

Fonlama maliyetinin %40’tan %37 düzeyine çekilmesi yönündeki normalleşme adımlarının eylüle ertelenebileceğini öngören Deutsche Bank, doğrudan faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde gündeme gelebileceği yönünde görüş bildirdi.

CITI’NİNİ GÖRÜŞÜ…

Son olarak ABD’li Citigroup’un analizinde de Türkiye’de yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın kısıtlı olduğu ifade edilerek, politika faizinin yıl sonunda %35 olabileceği beklentisi dile getirildi.

Faizde hesaplar sil baştan! İlk indirim için 4 yabancıdan 4 tahmin

Haberle İlgili Daha Fazlası