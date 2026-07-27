ABD ve İran’ın hafta sonu karşılıklı olarak saldırıları durdurmasının ardından petrol fiyatları yeni haftaya %-10’un da üzerinde düşüşle başladı. Geçen hafta 100 doların üzerini test eden petrol, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 88,50 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. Diplomatik çözüm umutlarının canlanması petrolü aşağı çekerken; 90 dolar altında kalıcılık halinde bunun pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da 13 gün aralıksız süren çatışmaların ardından ABD ve İran’ın bu hafta sonu karşılıklı olarak saldırıları durdurması, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalara pozitif yansıyor.

Geçen hafta %11,80 gibi yüksek bir primle 98,70 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün ilk işlemlerde 85,50 dolara kadar geriledi. TSİ 06:00 itibarıyla Brent fiyatı 88,50 dolara yakın fiyatlanırken, günlük düşüş de %-10 civarında gerçekleşti.

İRAN DA ‘ATEŞKES’ KONUMUNDA

ABD'nin İran'a yönelik yoğunlaşan hava saldırılarının 13 gece sürmesinin ardından Pentagon, cuma günü harekâtı askıya aldı. Cumartesi ve pazar günleri de ABD'den herhangi bir saldırı raporu bildirilmedi.

Saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef İran tarafının da iki gündür “ateşkes” konumunda kaldığı görüldü.

GEMİ GEÇİŞLERİ AZALDI

Kpler tarafından paylaşılan verilere göre saldırılardaki duraklamaya rağmen, hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan günlük geçen ticari gemi sayısı 10 adedin altında kaldı.

Ayrıca Yemenli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları sonrasında Bab el-Mandeb Boğazı'nda da gemi trafiğinin azaldığı bildiriliyor. Birçok nakliye şirketinin daha net güvenlik tedbirlerini beklediği ifade ediliyor. Bu belirsizlikler petrol fiyatında daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

DİPLOMASİ UMUTLARI ARTTI

Petrol geçen hafta 100 doların da üzerini test etmiş ve çatışmalar Kızıldeniz'e sıçramıştı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Bab el-Mandeb Boğazı üzerinden yaptığı ihracat da tehlike altına girmeye başlamıştı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz ise ABD medyasına verdiği demeçte, Başkan Donald Trump'ın “diplomasiye daha fazla zaman tanımak” için ABD saldırılarını durdurma kararı aldığını söyledi.

DİKKATLER AKARYAKIT FİYATINDA

Petrolde yaşanan gerilemenin ardından iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri, çatışmayı azaltacak ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden başlamasına izin verecek diplomatik bir çözüm umudunun fiyatları aşağı çektiğini belirtirken; Brent tarafında 90 dolar altında kalıcılık halinde bunun pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakasında 27 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı 67,04 TL ve motorinin litresi de 78,49 TL’den satılıyor.

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