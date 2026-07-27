Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, 1 milyon üye hedefiyle bir zamanlar ‘baba ocağı’ dediği CHP’nin moralini bozmak istiyor. Kılıçdaroğlu da il başkanlarını toplayıp “Sahaya inin, üye sayımızı artırın” talimatı verdi.

Özgür Özel, YENİ Parti’yi kurarak CHP’yi bölerken, ana muhalefet, 22 yıl sonra ilk kez seçim yapılmadan değişmiş oldu. CHP ve YENİ Parti’nin öncelikli gündeminde örgütler var.

Birbirlerinin tabanına göz diktiler! CHP ve Yeni Parti arasında şimdi de üyelik kapma yarışı

KILIÇDAROĞLU İL BAŞKANLARINI TOPLUYOR

Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu hafta il başkanlıklarındaki revizyonu tamamlaması ve ardından il başkanlarıyla Genel Merkez’de bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda yeni dönemin yol haritasının, kurultay sürecinin ve saha çalışmalarının ele alınacağı belirtiliyor.

Birbirlerinin tabanına göz diktiler! CHP ve Yeni Parti arasında şimdi de üyelik kapma yarışı

“81 İLDE ÖRGÜTLENMELERİ ACİLEN TAMAMLAYIN”

Diğer tarafta ise YENİ Parti'nin kuruluş sürecini yöneten ve kendisini destekleyen 74 il başkanıyla birlikte YENİ Parti saflarına geçen Özgür Özel de, önceki gün gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarında teşkilatlanma sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

Toplantıda Özel’in "81 ilde örgütlenmeleri acilen tamamlayın. İl ve ilçe teşkilatlarını en kısa sürede oluşturun. Sahada vakit kaybetmeden çalışmalara başlayın. Seçime hazır bir parti görünümünü vakit kaybetmeden sağlayacağız" mesajını verdiği öğrenildi.

Birbirlerinin tabanına göz diktiler! CHP ve Yeni Parti arasında şimdi de üyelik kapma yarışı

KURULTAY EN GEÇ EKİM ORTASINDA

YENİ Parti yönetiminin önündeki en önemli hedeflerden biri de seçimlere katılma yeterliliğini kazanmak. Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir partinin seçimlere katılabilmesi için oy verme gününden en az altı ay önce en az 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması ve ilk büyük kongresini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kurmaylarına bu durumu hatırlatan Özel’in, ilk olağan kurultayın en geç ekim ayı ortasına kadar yapılmasını istediği belirtildi.

Birbirlerinin tabanına göz diktiler! CHP ve Yeni Parti arasında şimdi de üyelik kapma yarışı

KRİTİK EŞİK 1 MİLYON ÜYE

İki parti arasındaki rekabet yalnızca teşkilatlanma çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak, üyeliklere de yansıyacak. Önümüzdeki günlerde hem CHP hem de YENİ Parti, üye sayılarını artırmak amacıyla kapsamlı üyelik kampanyaları başlatacak. Özel’in hedefinin yılsonuna kadar 1 milyon üye barajını aşmak istediği, bu durumun CHP’ye karşı psikolojik üstünlük sağlayacağı düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

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