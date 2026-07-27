Yargıtay, kumar bağımlısı 43 yıllık kocasına ‘salak ve geri zekâlı’ diyerek hakaret eden, eve misafir kabul etmeyip sürekli eşya değiştiren kadını ağır kusurlu bulup tazminat ödemesine hükmetti.

Yıllar süren boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği az, eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu. Kurul; eşine ‘salak, geri zekâlı’ diyen kadının maddi manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. 43 senelik evli çift, karşılıklı Aile Mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı.

Aile Mahkemesi, her iki tarafın da kusurlu olması ile birlikte kadının erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, kadın eşin maddi ve manevi tazminat talepleri ile yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkek yararına 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminata karar verildi.

Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden döndü. Bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, şu kararı verdi: Gerçekleşen kusurlu davranışlar karşılaştırıldığında tarafların eşit kusurlu sayılamayacakları, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır. Hâl böyle olunca tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile dosya kapsamına uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak erkek eşin tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değildir

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