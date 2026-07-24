Yargıtay, bir boşanma davasında önemli bir karara imza attı. Mahkeme, eşine şiddet uygulayan, öldürmekle tehdit eden, aşırı derecede horlayıp uyurken dişlerini gıcırdatarak eşini rahatsız eden erkeği tam kusurlu buldu. Mahkeme, çiftin boşanmasına ve kadın lehine tazminat ödenmesine hükmetti.

Bursa’da Aile Mahkemesi'ne başvuran karı koca birbirini suçlayarak boşanmak istedi.

Davacı-davalı erkek; eşinin sürekli tartışma ve huzursuzluk çıkardığını, onaylamadığı kişilerle görüştüğünü, ailesine karşı ağır hakaret ve küfürler ettiğini, birliktelik yaşarken soğuk davrandığını son 10 yıldır yatakları tamamen ayırdığını, ayrı odalarda kaldıklarını iddia etti.

Yargıtay’dan eşlere büyük şok! Hem boşanma hem tazminat sebebi saydı: Horlayanlar dikkat

Davacı-Davalı Tarafın İddiaları Eşinin sürekli tartışma ve huzursuzluk çıkardığı Onaylamadığı kişilerle görüştüğü Ailesine karşı ağır hakaret ve küfürler ettiği Birliktelik yaşarken soğuk davrandığı Son 10 yıldır yataklarının tamamen ayrıldığı Ayrı odalarda kaldıkları

ŞİDDET, TEHDİT

Davalı- davacı kadın ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini, geçimsizliğin sebebinin eşi olduğunu, geceleri horlayıp uykusunda dişlerini gıcırdattığını, bu yüzden sadece geceleri ayrı odada yattığını öne sürdü. Davacı kadın, artarak devam eden fiziksel ve psikolojik şiddetin üstesinden gelemeyince ortak konutu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Yargıtay’dan eşlere büyük şok! Hem boşanma hem tazminat sebebi saydı: Horlayanlar dikkat

ERKEK TAM KUSURLU BULUNDU

Aile Mahkemesi; erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, öldürmekle tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, aşırı derecede horlayıp uyurken dişlerini gıcırdatması nedeniyle kadının rahatsız olduğu ve bu nedenle ayrı yattığına dikkat çekti.

Mahkeme, erkeğin tam kusurlu olduğu, kadının kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Kararda at yarışı oynayan kocanın geçmişe takıntısı olup eski olayları gündeme getirerek tartışma çıkardığı da dikkat çekildi.

Nafaka talebini onaylayan mahkeme kadın lehine 40 bin maddi 40 bin lira da manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar istinafa taşındı, Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti.

Yargıtay’dan eşlere büyük şok! Hem boşanma hem tazminat sebebi saydı: Horlayanlar dikkat

YARGITAY, YENİ NAFAKA İÇİN KARARI BOZDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, ortak çocukların velâyetlerinin kendisine verilmesine, çocuklar yararına ayrı ayrı aylık 500,00 TL tedbir ve iştirak nafakası ile 100 bin TL maddî, 100 bin TL manevî tazminata karar verilmesini talep etti. Mahkemece 4721 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerektiği hatırlatıldı. Tazminat miktarının az olmasından dolayı karar bozuldu.

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