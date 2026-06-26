Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Tüm çalışanları ilgilendiriyor
Maaşına ek olarak fabrikadaki bağımsız bir bölümün devri konusunda işvereniyle anlaşan usta, mülk teslim edilmeyince dava açtı. Yerel mahkemenin iptal ettiği sözleşmeyle ilgili son sözü söyleyen Yargıtay, her sayfada imza bulunmasının zorunlu olmadığına hükmetti.
- Usta, maaşı dışında 250 bin TL hizmet bedeli ve karşılığında şirketin bir bölümünün devri konusunda iş sözleşmesi imzalamıştır.
- Davalı şirket, sözleşmenin tamamında şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunmadığını öne sürerek satışın geçersiz olduğunu savunmuştur.
- İlk mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi, sözleşmenin her sayfasında imza olmadığı gerekçesiyle satışı iptal etmiştir.
- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesinin tüm sayfalarının davalı işverence imzalı olduğunu ve son sayfada kaşe bulunduğunu belirterek, son sayfa dışındaki sayfalarda kaşe olmamasının sözleşme hükmüne değer verilmemesi için gerekçe olamayacağına karar vermiştir.
- Yargıtay, iş sözleşmesinin her sayfasında imza bulunmasının zorunlu olmadığını, son sayfadaki imzanın sayfaların birbirini takip ettiğinin anlaşılması halinde bağlayıcı olduğunu belirtmiştir.
- Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını ortadan kaldırmış ve İş Mahkemesi hükmünü bozmuştur.
Türkiye'de bir şirkette çalışan usta, maaşın yanı sıra fabrikanın bir bölümünün satışı konusunda anlaşıp, sözleşme imzaladı. Usta; sözleşmeye rağmen mülkü alamayınca mahkemenin yolunu tuttu.
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HER SAYFADA İMZASININ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER
Davalı şirket, sayfalarca sözleşmenin tamamında şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin olmadığını, bu yüzden satışın geçersiz olduğunu öne sürdü. Tarafları dinleyen mahkeme, sözleşmenin her sayfasında imza olmadığı gerekçesiyle satışı iptal etti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Mağdur alıcı bu kez kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
'HER SAYFADA İMZA BULUNMASI ZORUNLU DEĞİL'
İş sözleşmesinin her sayfasında imza bulunmasının zorunlu olmadığı son sayfadaki imzanın sayfaların birbirini takip ettiğinin anlaşılması halinde bağlayıcı olduğu hatırlatıldı.
Kararda şöyle denildi: ‘Dosya içeriğine göre belirsiz süreli iş sözleşmesi ile birlikte davacıya ücret dışında 250 bin TL tutarında hizmet bedeli ödenmesi kararlaştırılmış; bu bedelin karşılığında iş sözleşmesinde belirtilen adreste yer alan bağımsız bölümün işçiye devri konusunda anlaşma yapılmıştır. Sözü edilen iş sözleşmesinin bütün sayfaları davalı işverence imzalı olup son sayfada ayrıca davalı Şirketin kaşesi de yer almaktadır. İş sözleşmesinin tüm sayfalarının imzalı olması karşısında; Mahkemelerce, son sayfa dışındaki sayfalarda davalı işverenin kaşesi olmadığı gerekçesiyle talep konusunun dayanağını teşkil eden sözleşme hükmüne değer verilmemesi doğru olmamıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması, İş Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.’’