81 ilin valisi, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni aşamasını değerlendirmek üzere yarın İçişleri Bakanlığı'nda toplanacak. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katılacak. Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni aşamasını planlamak üzere geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenlenecek.

81 İLİN VALİSİ TOPLANTIYA KATILACAK

Yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu kritik zirvede, 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları video konferans yoluyla bir araya gelecek.

81 ilin valisi süreç yasasına ilişkin yarın toplanacak!

Önceki gün Meclis'ten geçen 'Çerçeve Yasa'nın ardından hızlıca harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlenecek toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada sürecin hassasiyetine vurgu yaparak, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak." dedi.

ANA GÜNDEM: TOPLUMSAL ENTEGRASYON

Toplantının ana gündem maddelerini, toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde sağlanması oluşturacak. Valilerden, süreci kendi illerinde anlık olarak takip etmeleri istenecek.

81 ilin valisi süreç yasasına ilişkin yarın toplanacak!

PROVOKASYON ÖNLEMLERİ ELE ALINACAK

Ayrıca mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar masaya yatırılacak, dezenformasyon dalgalarına, provokasyonlara ve süreci sabote etmek isteyen odaklara karşı son derece dikkatli olunması gerektiği vurgulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası