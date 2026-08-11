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Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı: Ruhu şad olsun

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Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı: Ruhu şad olsun
Fotoğraf Başlığı Erdoğandan Eren Bülbül paylaşımı: Ruhu şad olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehadetinin yıl dönümleri nedeniyle Eren Bülbül ve Ferhat Gedik ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl önce bugün şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan X sayfasından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğandan Eren Bülbül paylaşımı: Ruhu şad olsun
Başlık ResmiErdoğandan Eren Bülbül paylaşımı: Ruhu şad olsun

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'ların saklandığı yeri güvenlik ekiplerine gösterirken yapılan hain saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, bütün Türkiye'yi yasa boğmuştu.

REHBERLİK ETMEK İÇİN BÖLGEYE GİTTİ

Maçka ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Eren Bülbül, PKK'ların bölgedeki bir eve girip erzak çaldığını gördü. Durumu süratle jandarma birimlerine haber veren Bülbül, teröristlerin girdiği evi ve olası kaçış güzergahlarını göstermek amacıyla güvenlik ekiplerine rehberlik edip bölgeye gitti.

Güvenlik ekipleri ile Eren Bülbül hedeflenen yere yaklaştığı sırada, ormanlık alanda saklanan teröristler tarafından hain bir saldırı yapıldı. Açılan ilk ateşte teröristlerin hedefi olan Eren Bülbül'ü korumak isteyen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 15 yaşındaki Eren Bülbül'e siper oldu. Ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Bülbül ve vücuduna 41 mermi gelen Gedik, yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayın meydana geldiği gün olan 11 Ağustos itibarıyla, bu acı kaybın üstünden tam 9 sene geçti. Şehadetinden kısa bir süre evvel sosyal medya sayfasından paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ifadeleri ile Türkiye'nin ortak hafızasına ve yüreğine kazınan Eren Bülbül, Ferhat Gedik ile beraber bütün ülkede anılıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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