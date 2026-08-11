9 yıl önce Trabzon’da teröristlerin saldırısı sonucu 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Meclis’te kabul edilen çerçeve yasayı desteklediğini açıkladı. Acılı anne Bülbül “Bundan sonra canlar gitmeyecek, kan akmayacak. Başka Eren'ler ölmeyecek” dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 12 saat süren oylama sonuçlarına göre oylamadan 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oy çıktı.

2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü tarafından öldürülen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, terörü bitirme hedefiyle çıkılan kabul edilen yasa hakkında konuştu.

9 yıldır dinmeyen acı! Eren Bülbül’ün annesinden tarihi yasaya destek: Bundan sonra canlar gitmeyecek

Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre; Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun ölümünün 9’ncu yıl dönümünde mezarı başında acısını paylaştı.

9 yıldır dinmeyen acı! Eren Bülbül’ün annesinden tarihi yasaya destek: Bundan sonra canlar gitmeyecek

"BAŞKA ERENLER ÖLMEYECEK"

9 yılın kendisine 9 bin yıl gibi geldiğini belirten acılı anne Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini açıkladı. Bülbül “Bundan sonra canlar gitmeyecek, kan akmayacak. Başka Eren'ler ölmeyecek" dedi.

Kardeşini çok özlediğini söyleyen Eren'in ağabeyi Arif Bülbül ise "Abi, askere gideceğim, o hainlere karşı mücadele vereceğim" sözlerinin hâlâ hafızasında olduğunu ifade etti.

9 yıldır dinmeyen acı! Eren Bülbül’ün annesinden tarihi yasaya destek: Bundan sonra canlar gitmeyecek

EREN BÜLBÜL KİMDİR? NASIL ÖLDÜ?

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin oğlu Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 yılında doğdu.

Trabzonspor'a olan tutkusuyla bilinen Bülbül, okuldan arda kalan zamanlarda yevmiye usulü bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

11 Ağustos 2017'de Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışma sonucunda, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi.

9 yıldır dinmeyen acı! Eren Bülbül’ün annesinden tarihi yasaya destek: Bundan sonra canlar gitmeyecek

Teröristleri, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra teröristlerin girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle beraber giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybederek şehit düştü.

9 yıldır dinmeyen acı! Eren Bülbül’ün annesinden tarihi yasaya destek: Bundan sonra canlar gitmeyecek

Eren’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı uzun süre gündem oldu. Paylaşımın gündem olmasının ardından binlerce kişi Eren’in “İyi ki varsın Eren” paylaşımı ile Eren’i andı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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