Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda 11 yıl sonra yeni gelişme! Gözaltılar var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığı duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Gürlek, "Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'da 2015'te Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Bakan Gürlek X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

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BÜTÜN DELİLLER TEKRAR DEĞERLENDİRİLDİ

"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır." diyen Gürlek, "Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

4 Nisan 2015'te, Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıdan görüntü

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek, olayla ilgili gözaltılar olduğunu duyurarak şunları kaydetti:

"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler

"SPOR ALANINDAKİ ŞİDDETE KARŞI TAVRIMIZ NETTİR"

Bu soruşturmanın tek amacının, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir." dedi.

Bakan Gürlek, "Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

4 Nisan 2015'te, Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıdan görüntü

"FAİLİ MEÇHULE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gürlek, paylaşımının sonunda şunları kaydetti:

"Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015 tarihinde Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a dönmek üzere Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıktı. Sarı-lacivertli takımı taşıyan kulüp otobüsüne, Trabzon'un Sürmene ilçesi girişindeki viyadük üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yüzünden yaralanan otobüs şoförü Uğur Kıran'ın son andaki refleksi ve kulüp güvenlik personelinin direksiyona müdahalesi sayesinde otobüsün viyadükten aşağı yuvarlanması engellendi ve olası bir facianın önüne geçildi.

4 Nisan 2015'te, Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıdan görüntü

Türk futbol tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayıtlara geçen olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını bir hafta süreyle erteleme kararı aldı. Başta spor dünyası olmak üzere siyaset ve kamuoyundan sert tepkilerin yükseldiği süreçte Fenerbahçe Kulübü, failler adalet önüne çıkarılana kadar maçlara çıkmama yönünde tavır koydu.

Olayın ardından başlatılan adli soruşturmalarda çeşitli şüpheliler gözaltına alınsa da delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Aradan geçen yıllara rağmen olayın failleri ve arkasındaki güçler tam olarak aydınlatılamadı ve dosya "faili meçhul" niteliğini korumaya devam etti. Fenerbahçe Kulübü, her yıl 4 Nisan'da yayımladığı mesajlarla olayın aydınlatılması ve faillerin yargılanması yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

4 Nisan 2015'te, Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı keşif çalışması

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