Çerçeve yasa TBMM'de 467 oyla kabul edildi! Terörsüz Türkiye'de asrın mutabakatı

Terörsüz Türkiye'ye yönelik 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 467 oyla kabul edildi. Tarihi oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Oylamada 87 milletvekili ret, 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Türkiye, 40 yılı aşkın bir süredir âdeta ayağına pranga olan terörden tamamen kurtulma yolunda dün önemli bir adım attı. TBMM Genel Kurulu’ndaki tarihî oturumda, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zeminini oluşturmak maksadıyla hazırlanan 12 maddelik “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” büyük bir mutabakatla geçti.

GÖRÜŞMELER 12 SAAT SÜRDÜ

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

Çerçeve yasanın ilk 7 maddesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katılarak oy kullandı.

Çerçeve yasanın son 5 maddesi

YASA HEMEN UYGULANMAYACAK

Meclis Genel Kurulunda dün kabul edilen Çerçeve Yasa, PKK/KCK ve bağlantılı yapıların fiilî varlığına son verdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyidinin ardından örgüt üyelerine ceza ertelemesinden yararlanmak için 6 aylık başvuru süresi getiriyor.

Sürecin başlaması için MGK’nın tespit ve teyit kararının Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Örgüt üyeleri bu sürede bizzat başvuracak; başvurmayanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlar sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapse mahkûm olanlar ile kasten öldürme suçundan ceza alanlar kapsam dışında tutuldu.

Böylece Öcalan dâhil örgütün üst düzey yöneticileri ve yaklaşık bin örgüt üyesinin ceza ertelemesinden yararlanmasının önü kapatıldı. PKK/KCK’yı kurma, yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ise kapsamda tutuldu.

15 yıl veya daha az hapis cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ile müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezalarının infazı ise 10 yıl ertelenecek.

Düzenlemeyle süreçte görev alanlara hukuki güvence sağlanırken, takibi için Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bünyesinde iki ayrı kurul oluşturulacak. Hükümler hemen uygulanmayacak; 6 aylık süre, MGK’nın fesih ve silah bırakma tespitinin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla başlayacak.

TBMM'de Genel Kurula katılan milletvekillleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

TBMM'de oylamaya katılan ve teklifin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Genel Kurula katılan Bahçeli, oylamanın ardından Pervin Buldan ile tokalaştı.

KURTULMUŞ: KAPI AÇILDI

TBMM Başkanı Kurtulmuş "Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

Kurtulmuş, oylama sonrası yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Bu başarı sadece bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır. Dikkatle, titizlikle süreci takip edeceğiz. Milletçe süreci sahiplendiğimizi ortaya koyacağız.

Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.

Türkiye'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda Türkiye modelinin inşasıdır.

📌OYLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının TBMM Genel Kurulu’ndaki açık oylamasında partilerin oy dağılımı şu şekilde:

Parti Kabul Ret AK Parti 268 0 MHP 44 0 Yeni Parti 35 54 CHP 29 2 İYİ Parti 0 29 DEM Parti 55 0

🟥TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KRONOLOJİSİ

“Kürt meselesi” ve PKK üzerinden tartışılan problemlerin kökleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanıyor. 1925’te Şeyh Said İsyanı’nın ardından hazırlanan Şark Islahat Planı, Kürt bölgelerine yönelik kapsamlı idari ve kültürel düzenlemelerin başlangıcı oldu. Tek parti dönemindeki bu plan bölge insanının kimliğini ve dilini yok sayarak derin toplumsal yaralar açtı, PKK’ya zemin hazırladı. Aradan geçen yıllarda terörle mücadelede önemli mesafeler alınsa da örgütün kökü tam olarak kurutulamadı.

Türkiye'yi yarım asırlık terör belasından kurtarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan terörsüz Türkiye'nin kronolojik tablosu şu şekilde:

26 AĞUSTOS 2024: Terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ağustos 2024’te Malazgirt Zaferi’nin kutlandığı Ahlat’taki konuşmasında “iç cepheyi tahkim etme” vurgusuyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. / 25 Ağustos 2024

1 EKİM 2024: TBMM yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin elini sıkarak siyasette yeni bir dönemi başlattı.

TBMM'nin 1 Ekim 2024'te yapılan açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı.

15 EKİM 2024: 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında terörün bitirilme çağrısı yapan Bahçeli, “Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" dedi.

Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısı ile sürecin resmi olarak başlamasını sağladı. / 15 Ekim 2025

22 EKİM 2024: Devlet Bahçeli, ezber bozan bir çıkışla PKK kurucusu Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanabileceğini, örgütü tasfiye ettiğini ve silah bıraktığını haykırması şartıyla TBMM'de DEM Parti kürsüsünden konuşabileceğini ilan etti. Bu açıklama süreci resmen başlattı.

27 ŞUBAT 2025: DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

Öcalan’ “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” şeklindeki çağrı yaptı. / 27 Şubat 2025

11 NİSAN 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul ederek sürece ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. / 11 Nisan 2025

5-7 MAYIS 2025: Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla PKK kongresini topladı.

12 MAYIS 2025: Terör örgütü PKK, Türkiye sınırları içerisindeki fiili varlığına resmen son verdiğini ve feshedildiğini duyurdu.

11 TEMMUZ 2025: Irak'ın Süleymaniye kentindeki Dukan (Casene Mağarası) bölgesinde, PKK'lı 30 kişilik bir grup sembolik bir törenle silahlarını yakarak imha etti.

PKK'lı grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı. / 11 Temmuz 2025

5 AĞUSTOS 2025: Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecini takiben TBMM çatısı altında Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. / 5 Ağustos 2025

24 KASIM 2025: Sürecin gidişatını netleştirmek üzere AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan ortak bir heyet, İmralı Adası'na giderek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

18 ŞUBAT 2026: TBMM çatısı altındaki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21’inci kez toplanarak sürecin resmi yol haritası niteliğindeki 60 sayfalık taslak raporu kabul etti.



HAZİRAN - TEMMUZ 2026: Hükümet ve siyasi partiler, sürecin kalıcı hale gelmesi için 12 maddelik bir yasa teklifi hazırladı.



5 AĞUSTOS 2026: AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti ve HÜDA PAR'a mensup 367 milletvekilinin ortak imzasıyla 12 maddelik tarihi kanun teklifi resmen TBMM Başkanlığı’na sunuldu.



7 AĞUSTOS 2026: Kamuoyunda Terörsüz Türkiye Yasası olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren yoğun bir maratonun ardından kabul edildi.



10 AĞUSTOS 2026: Meclis Genel Kurulu’nda yapılan tarihi oturumla “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" büyük bir mutabakatla geçti.

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