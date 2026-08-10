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Yaşam

Devrilen araçta sıkıştı, olay yerine gelen belediye başkanına "Bana kızıyor musun?" diye sordu!

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devrilen arazözde mahsur kalan belediye işçisi sürücü ile olay yerine gelen İyi Partili Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Araçta sıkışan sürücünün, "Bana kızıyor musun başkanım?" demesi üzerine, Başkan Koç, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın." dedi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza yaptığı belediyeye ait arazözde sıkışan şoförü, çocukluk arkadaşı Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç teselli etti. İkili arasındaki ilginç diyalog ise kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Yaşar Tuzcu'nun kullandığı Tomarza Belediyesine ait arazöz, önceki gün Dadaloğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç
Başlık ResmiTomarza Belediye Başkanı Osman Koç

"BANA KIZIYOR MUSUN BAŞKANIM?"

İyi Partili Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, kaza yerine gelerek araçta sıkışan Tuzcu'ya sağlık durumunu sorup moral verdi. Şoför Tuzcu'nun, "Bana kızıyor musun başkanım?" demesi üzerine, Başkan Koç, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın." dedi.

Sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye sevk edilen Tuzcu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anında ikili arasında yaşanan diyaloglar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tomarza
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