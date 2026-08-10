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Alkolmetreyi üflememek pahalıya patladı! Aracı çekildi, 350 bin TL ceza yedi

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Alkolmetreyi üflememek pahalıya patladı! Aracı çekildi, 350 bin TL ceza yedi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde panelvan araçla virajı alamayarak kaldırıma çıkan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddederek polislere ‘yapamazsınız' dedi. Ehliyetine daha önceden ‘alkollü araç kullanmak' suçundan el konulan sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 350 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, tedaviyi kabul etmeyen sürücü, kendisi için kaza yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkararak olay yerinden ayrılmamaları için direndi.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, F.B. yönetimindeki panelvan araç, virajı alamayarak kaldırıma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, F.B. sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. F.B., tedavi talebini reddetmesinin ardından sağlık ekiplerine zorluk çıkartarak ambulansın gitmemesi için kapısına yaslandı ve uzun süre direndi.

"350 BİN TL CEZA YAZILDI"

Haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri geldi. Ekipler tarafından alkol testi yapılmak istenen F.B. testi reddetti. Polislerin ceza yazamayacağını ima ederek, ‘yapamazsınız' dedi. Ehliyetine daha önceden ‘alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu öğrenilen F.B.'ye alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için trafiğin ilgili maddelerince 350 bin TL idari para cezası yazıldı.

Yapılan kontrollerde F.B.'nin kullandığı panelvan aracın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocasinan
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