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Spor

Masuaku transferinde mutlu son: Süper Lig'e geri dönüyor

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Masuaku transferinde mutlu son: Süper Lig'e geri dönüyor
Fotoğraf Başlığı Masuaku transferinde mutlu son: Süper Lige geri dönüyor

Konyaspor, daha önce Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku transferinde mutlu sona ulaştı. 32 yaşındaki Kongolu sol bekle 2 yıllık prensip anlaşmasına varan yeşil-beyazlılar, deneyimli oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken savunmanın soluna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların, Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen deneyimli sol bek Arthur Masuaku ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Arthur Masuaku
Başlık ResmiArthur Masuaku

MASUAKU TRANSFERİNDE MUTLU SON

Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren Konyaspor, bir süredir gündeminde bulunan Arthur Masuaku transferinde önemli mesafe katetti.

Yeşil-beyazlı yönetimin, 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Transferde son detayların tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Arthur Masuaku
Başlık ResmiArthur Masuaku

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in kadrosunda bulunan Masuaku'nun transferi Konyaspor açısından bonservis maliyeti oluşturmuyor.

Yeşil-beyazlı kulübün, tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı ifade edildi. Böylece Konyaspor, hem Süper Lig tecrübesi bulunan bir oyuncuyu kadrosuna dahil edecek hem de transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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