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Yaşam

Konya'da "cezaevinde isyan" haberlerine yalanlama

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Konya'da

Konya'da, E Tipi Cezaevi'nde isyan çıktığına dair haberlere ilişkin açıklama geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü, "cezaevinde isyan" haberlerinin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

"HABERLER ASILSIZ"

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Konya
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