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Beyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı

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Beyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı
Fotoğraf Başlığı Beyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı

Beyoğlu’nda bir spor salonunda yaşandığı iddia edilen taciz skandalı, mide bulandırdı. İddiaya göre 38 yaşındaki futbol hocası, salondaki 6 çocuğu hem sözlü hem de temas ederek taciz etti. Hocanın 14 yaşındaki çocuğa attığı “Şortlu şekilde squat videosu at, yatakta sarılmak istiyorum” mesajının ardından ortaya çıkan skandalda, mahkeme hocaya 22 yıl hapis cezası verdi.

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan bir spor salonda yaşanan taciz skandalı mide bulandırdı. İddiaya göre 38 yaşındaki futbol hocası, 6 çocuğu taciz etti.

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl Piyalepaşa Mahallesi'ndeki spor salonuna yazılan 14 yaşındaki Ayaz Y., 38 yaşındaki futbol hocası Hüseyin E.’nin tacizine uğradı.

Beyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı
Başlık ResmiBeyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı

“ŞORTLU SQUAT VİDEOSU AT”

İddiaya göre hoca, soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü elledi. 6 kere tekrar eden bu çirkin temas sonrasında ise sosyal medyadan çocuğa “Şortlu şekilde squat videosu at, yatakta sarılmak istiyorum” mesajını gönderdi.

Beyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı
Başlık ResmiBeyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayaz A.’nın mesajı ailesine göstermesinin ardından, futbol hocası hakkında suç duyurusu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı
Başlık ResmiBeyoğlu’nda futbol hocasından 6 çocuğa taciz! Mide bulandıran mesajları ortaya çıktı

5 ÇOCUĞU DA TACİZ ETMİŞ

Soruşturmada korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Futbol hocası Hüseyin E.'nin Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha taciz ettiği öğrenildi.

22 YIL HAPİS CEZASI

Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Mahkeme Hüseyin E.'yi 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ | Beyoğlu
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