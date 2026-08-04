Samsun'da iğrenç olay! Kumsalda güneşlenen kadını taciz eden zanlı yakalandı
Samsun'da 40 yaşındaki Ş.K.'nin kumsalda güneşlenen güzellik uzmanı İ.Ç.'yi taciz ettiği öne sürüldü. Genç kadının şikayeti üzerine Ş.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki kumsalda dün saat 18.50 sıralarında 24 yaşındaki güzellik uzmanı İ.Ç., 40 yaşındaki Ş.K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.