Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği verileri, Türkiye’nin rinoplastide dünya genelinde ikinci sıraya yükseldiğini ortaya koydu. Cerrahi tecrübeyi yeni teknolojilerle harmanlayan Türk hekimleri, hastalara hem doğal hem de fonksiyonel sonuçlar sunuyor.

Uluslararası Estetik Cerrahi Derneğinin (ISAPS) güncel verilerine göre Türkiye, rinoplasti (burun estetiği) alanında dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Cerrahi tecrübe, teknolojik altyapı ve sağlık turizminin etkisiyle Türkiye, bu alanda uluslararası hastaların da tercih ettiği ülkeler arasında bulunuyor. Uzmanlar, yeni teknolojiler sayesinde daha doğal ve fonksiyonel sonuçlar elde edildiğini belirtiyor.

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