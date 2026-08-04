Çocuklarda sık görülen şikâyetlerden biri olan karın ağrısı, bazen basit sebeplerden kaynaklanırken bazen de acil müdahale gerektiren ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

Medipol Sağlık Grubu Çocuk Cerrahisi Bölümünden Uzm. Dr. Mehmet Şerif Arslan, özellikle şiddetli ve geçmeyen karın ağrılarında zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

İki yaşından sonra çocuklarda acil karın ağrısının en sık sebeplerinden birinin apandisit olduğunu belirten Dr. Arslan, “Apandisit genellikle iştahsızlıkla başlar. Ardından geçmeyen karın ağrısı ortaya çıkar ve zamanla sağ alt karın bölgesine yerleşir. Muayene, kan tahlili ve ultrasonla teşhis koyabiliyoruz. Günümüzde laparoskopik yöntemlerle oldukça konforlu ameliyatlar gerçekleştiriyoruz ve birçok hastamızı kısa sürede taburcu edebiliyoruz” diye konuştu

Haberle İlgili Daha Fazlası